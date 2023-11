Durmaz inställd på AIK-fortsättning: "Fick inte chansen - ska kämpa om en plats"

Elias Durmaz, 23, tog inför i år steget från Vasalunds IF till AIK för sin första säsong i allsvenskan. 23-åringens äldre bror Jimmy Durmaz, 34, följde senare också efter, men i slutändan blev det inte så mycket tid ihop på planen under årets säsong i allsvenskan.

Durmaz fick tre allsvenska inhopp under dåvarande tränaren Andreas Brännströms ledning, och var utanför truppen efter Henning Bergs ankomst, vilket gjorde att han gick på lån till Gif Sundsvall, där det under hösten blev tolv framträdanden i superettan.

Nu menar Durmaz att han inte fick chansen under våren i AIK.

- Allt började jättebra för mig under försäsongen. Jag fick spela och jag tycker att jag visade att jag förtjänar att spela, då vi mötte Brøndby, Köpenhamn och Brentford under träningslägret. Sedan blev det inte så mycket speltid. Det blev tre inhopp och det var tufft, men jag jobbade på. Jag var riktigt besviken över att jag inte fick chansen och förtroende - som under försäsongen - även om jag hade gjort det bra, säger han till Fotbollskanalen.

- Det är tråkigt att det blev som det blev och det gick heller inte så bra för laget, så det blev som en ond cirkel. Det gick inte bra för laget, det gick inte bra för mig och jag fick inte förtroende. Det var tufft, men man kan inte göra så mycket mer än att kämpa på.

Vad hade du för snack med Henning Berg innan du gick på lån?

- Jag hade snack med honom innan, och han sa att alla skulle få chansen, men tyvärr fick jag inte chans att visa vad jag går för, vilket jag var besviken över. Vi hade samtidigt ett bra snack, innan jag gick på lån, och det snacket håller jag mellan oss. Därmed gick jag på lån, och där blev det riktigt bra.

Durmaz är på många sätt och vis nöjd med hösten i Sundsvall. Han trivdes under tränaren Douglas Jakobsens ledning och utvecklades i klubben.

- Att spela fotboll är det bästa som finns, och jag hade saknat det jättemycket. Jag kom också till en klubb som trodde på mig och på mina kvaliteter. Douglas är en fantastisk tränare, och han gav mig förtroende och ansvar. Han visste att jag skulle vara kapabel till att ta ansvar, så jag fick fullt förtroende. Han sa bara: "Gå ut och kör, jag vet vad du går för". Det gick jättebra och jag hjälpte dem att säkra nytt kontrakt. Vi spelade bra, det gick jättebra för mig och jag utvecklades mycket tack vare Douglas. Det var en jättebra tid.

Durmaz tror att Jakobsen kan gå långt som tränare.

- Jag älskar sättet som han ser fotboll på, vi ser fotboll på samma sätt. Han är jättesmart, duktig på att analysera motståndarlag och vet hur vi ska såra motståndare. Hans fotbollsfilosfi är faktiskt på en annan nivå. Han kommer ta över Sverige.

- Han har så pass bra idéer och är en fotbollsnörd, så han kommer nog gå långt.

Tidigare under fredagen uttalade sig Sundsvalls sportchef Joel Cedergren, i Fotbollsmorgon, om Durmaz framtid i "Giffarna", och sa att spelaren ska ha ett snack med AIK, och att "Gnaget" först och främst behöver fatta ett beslut om spelarens framtid, innan Sundsvall eventuellt kan agera på något sätt.

Durmaz är själv inställd på att återvända till AIK och kämpa om en plats i laget.

- Just nu är jag en AIK-spelare, och jag är tillbaka där. Jag kommer att fortsätta kämpa om en plats, då jag vet att jag klarar av att spela på den här nivån, vilket jag tycker att jag visade under försäsongen, då jag presterade. Det handlar bara om att jag ska få förtroende och få spela. Just nu är jag en AIK-spelare, tillbaka i AIK och ska kämpa om en plats. Mer än så vet jag inte just nu, säger han.

Har du fått några indikationer på om du kommer få chansen under försäsongen?

- Jag har inte haft något snack än, så jag vet inte vad som kommer hända. Vi får se, men så som det ser ut just nu kommer jag göra mitt.

Durmaz har kontrakt med AIK över 2026.