Efter Al Hakims förklaring - nu markerar SvFF: "Skallning ska vara utvisning"

Det var i slutminuterna av mötet mellan IFK Göteborg och Elfsborg som Robin Söder och Jon Jönsson drabbade samman i en het duell. Jönsson gick in med en skallningsrörelse mot Söder, som föll till backen. Domaren Mohammed Al Hakim valde att ge ett gult kort till båda spelarna. Efter matchen förklarade han sitt beslut för C More.

- Den kan bedömmas både med ett rött kort och ett gult kort, för mig. Jag tycker att han går fram och markerar med skallen och samtidigt går även Robin Söder emot och möter upp själva skallen. Det är kontakt och när det sker så lägger sig Robin bakåt. Jag tycker inte att själva kraften är tillräcklig för att det ska bli rött kort. Vi har tagit rött kort för sådana här situationer och vi har även gett varningar, sa Al Hakim.

Nu går SvFF ut och förtydligar reglerna, och menar att Al Hakim gjorde fel som inte visade ut Jönsson.

"Med anledning av diskussionen efter den senaste allsvenska omgången finner Svenska Fotbollförbundets domarkommitté det nödvändigt att klargöra vad reglerna säger i situationer där en spelare skallar en motspelare i ansiktet", skriver förbundet i ett uttalande på sin hemsida.

"Att skalla en motspelare i ansiktet bestraffas med utvisning och anmälan till disciplinnämnd. Även om ett sådant angrepp i motspelarens ansikte görs med mindre eller måttlig kraft är det fortfarande utvisning.

Det är alltså en skillnad mot t ex en tackling, som när den är vårdslös ger gult kort, och när den är våldsam (utförd med överdriven kraft) ger rött kort."

Robin Söder, som fick Jönssons skalle mot sig, tyckte dock att gult kort var rimligt.

- Jag tycker att jag står stilla och att han söker den, men kanske lite överdrift av mig också. Det var fair, tror jag, sa Blåvitt-anfallaren.