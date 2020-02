Efter cupkrossen - knapp MFF-seger i stenhård träningsmatch

Efter cuppremiärens 8–0 på Syrianska spelade Malmö FF en träningsmatch bara två timmar efter den slutsignalen. För motståndet stod Jönköpings Södra, och MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson varvade några ordinarie spelare i startelvan med spelare från U19-laget som utfyllnad på bänken.

- Alla ska få möjligheten att visa framfötterna. Det är det bästa för klubben, sa Tomasson på presskonferensen efter Syrianska.

Det märktes att J-Södra och Syrianska hamnade i varsin ända av förra årets superettan-tabell. Kvällens andra gästande lag bjöd på ett helt annat offensivt hot än de första, utan att komma till riktigt heta målchanser i första halvlek.

20 minuter in i första halvlek tog MFF ledningen efter att Jo Inge Berget frispelat anfallaren Tim Prica som rundade målvakten Frank Pettersson och placerade in 1–0. Kvällen bjöd på en träningsmatch med fysisk karaktär och flera hårda närkamper och irritation.

J-Södra kunde ändå inte vinna mark mot MFF genom fysisk närvaro. I den 34:e minuten visade Anders Christiansen sin klass när han frispelade Sören Rieks som rullande in 2–0.

På tilläggstid i första halvlek vann Christiansen själv bollen i motståndarens straffområde och hittade Erdal Rakip som rullade in 3–0 från nära håll. MFF slappnade dock av efter pausen då de lät gästerna göra två mål inom loppet av ett par minuter.

Först genom Dzenis Kozica och sedan ett självmål av MFF:s Lasse Nielsen. Med flera juniorspelare på planen tappade Malmö både boll och mittfältet i andra halvlek. Under slutkvarten lyckades hemmalaget få ordning på försvaret och red hem en 3-2-seger utan att tillåta en riktig J-Södra-forcering.

Startelvor:

Malmö FF: M. Nilsson - Borgström, Andersson, Nielsen (K), Knudsen - Christiansen, Mujanić, Rakip, Berget, Rieks - Prica

Byten: (16’) Andersson UT, Eile IN, (58’) Christiansen UT, Sarr IN, (71’) Rakip UT, A. Nilsson IN, (88’) Prica UT, Nanassi IN

Jönköpings Södra: Pettersson - Gustafson, Crona, Zeidan, Svensson, Suljević, Johana Omondi, Kozica, Haliti, Al-Ammari, Beqaj