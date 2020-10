Efter domarskandalerna - nu skärps reglerna: "Om detta behövs? Uppenbarligen"

Svensk domarkåren har den senaste tiden skakats av ett antal skandaler. I juli blev den allsvenske domaren Martin Strömbergsson avstängd under hela 2020 efter att uttalat sig enligt vad domarkommittén ansåg som kränkande mot Östersunds Aly Keita. Sedan en tid tillbaka är även en allsvensk domare, som har dömt på internationell toppnivå, misstänkt för grovt bedrägeri och befinner sig just nu under polisutredning.

Händelser som nu resulterar i att domarbasen, med Stefan Johannesson i spetsen, agerar och skärper uppförandekoden. Något som SVT var först med att rapportera om.

- Det betyder att alla verkligen vet vad som gäller. Det är väldigt svårt att säga vad som är privat och vad som gäller i själva domarbiten. Det finns massvis med regler som vi inte har behövt ta hänsyn till innan men i år har det dykt upp massa händelser så då vill vi vara tydligare i detta. Sedan vill vi att varje domare förstår att: ”Det här signar du upp på”. Hur vi vill hur det ska gå till, hur våra värderingar ser ut och såhär tycker och tänker vi. Det är bara rent moraliskt och etiskt. Så här uppträder vi oss liksom, säger Stefan Johannesson till Fotbollskanalen.

Har ni varit otydliga i det här innan?

- Nej, det tycker jag inte. Jag har själv varit i allsvenskan i 20 år och jag har aldrig varit med om någonting egentligen, mer än någon liten händelse. Det är i år dessa händelser har dykt upp. Och jag har frågat de som varit med längre om det är så här, och de har svarat nej. Sedan kanske det har hänt fast det inte har kommit upp, vad vet jag. Vi är en samhällsgrupp som alla andra. Men om detta behövs? Ja, uppenbarligen. Vi kan ha hur många regler som helst, sedan är det upp till personerna. Och upp till mig att följa dem.

Du som domarchef, hur har du upplevt den senaste tiden?

- Det har varit jobbigt. Det är lätt att fälla hammaren men det är ju människor bakom, och jag känner ju dessa människor dessutom. Det är klart att man påverkas emotionellt. Sedan är det lätt att säga vad som är rätt att fel men oftast ligger det saker bakom. Det tar på krafterna och på energin att få jobba med andra saker än fotboll.