Efter fem år i Peking - hoppas på nystart i Mjällby: "Jag förtjänade mer"

Andreas Blomqvist, 28, är i år tillbaka i Mjällby. Mittfältaren inledde sin seniorkarriär i klubben och spelade med laget i allsvenskan innan han under 2015 lämnade för danska Ålborg och sedan gick vidare till IFK Norrköping, där han varit de senaste fem åren.

Blomqvist hade stora skadeproblem under sina första år i Peking, men gjorde 13 seriematcher under 2019 och 19 seriematcher, varav sex från start, under 2020. 28-åringen inledde i fjol som ordinarie, men hamnade sedan utanför startelvan.

Nu berättar Blomqvist att han är glad över att få spela med Mjällby igen.

- Jag har haft en bra känsla hela tiden och har nu kommit till rätta både utanför fotbollen och i Mjällby. Jag hade lite otur med skador i början, men nu är jag hel och frisk, så det känns kul och inspirerande, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag hade varit i Norrköping i fem år och kände att jag behövde en nystart. Det hände mycket i Norrköping och var inga klara besked. Mjällby låg på tidigt, så jag tyckte det kändes rätt med att få spela i allsvenskan och få en nystart. Än så länge känns beslutet rätt.

Blomqvist menar att han inte fick några klara besked när det var som mest turbulent i Norrköping. Under den perioden lämnade flera personer sina uppdrag i klubben, samtidigt som det riktades skarp kritik mot klubbens dåvarande ordförande Peter Hunt.

- Jag har haft jättefina år i Norrköping och det har varit bra där, men det hände ganska mycket där och det tog lite tid innan allt kom på plats, samtidigt som det hände mycket i organisationen. Jag hade även ett utgående kontrakt och det kom inte några tydliga besked, även om man kanske hade indikationer och lite så. Då var Mjällby tydliga med att de ville ha mig och jag var även öppen för en nystart, så till slut blev det Mjällby och det kändes mest rätt i magen.

Blomqvist är besviken över att han inte fick spela så mycket i Norrköping i fjol och hoppas nu på att få mer speltid i Mjällby i allsvenskan under 2021.

- Jag har haft mina skador i Norrköping, men nu har jag varit frisk i två år. Jag känner inte riktigt att jag fick förtroendet jag hade önskat i kontinuitet och att få starta matcher. Även om förra säsongen började bra, så var jag lite besviken över att jag inte fick fortsatt förtroende efter att vi hade börjat bra. Det är lite det jag eftersträvar, då jag är i en ålder, där jag behöver spela. Jag hoppas att jag kan få förtroende och kontinuitet i Mjällby.

Vad tror du att det beror på att du inte fick spela?

- Det var väl lite så att man fick sina skador och sedan värvades det nya spelare, som tränaren hämtade in. Då hamnar man lite längre bak och sedan var det konkurrens på min position i Norrköping också. De valde lite andra spelare före och det får man acceptera, även om jag tycker att jag förtjänade mer, säger han och fortsätter:

- Då kan man inte göra så mycket när det blir så, men jag känner väl att jag kan få förtroende att spela matcher i Mjällby. Då tror jag att jag kan komma tillbaka till mitt bästa jag igen i stället för att vara lite ut och in. Det är svårt att förklara varför det blev så, men jag har haft min tid i Mjällby innan och visste vad jag skulle få när jag kom hem. Det ska bli kul att det drar igång och spännande med en ny säsong.

Var det ett bittert slut i Norrköping?

- Nej, det skulle jag inte säga. Trots mina två tunga knäskador där uppe, så ser jag tillbaka på en jättefin tid i Norrköping, både på planen och utanför. Jag har många fina minnen och relationer som jag byggde upp där under fem år. Jag har inget negativt att säga om Norrköping.

Blomqvist kan nu vara tillbaka i Mjällby för att stanna för gott.

- Jag tar det lite som det kommer. Det är klart att jag vill komma tillbaka till mitt bästa jag och sedan får vi se vart det leder någonstans. Det känns kul att kunna ge tillbaka till Mjällby, då det var där min karriär startade. Om jag skulle göra det bra här får jag ta det som det kommer och skulle jag bli kvar är det mitt hem och min hemstad, så det är bra hur det än blir, säger mittfältaren.

Vad har du för förväntningar på laget inför säsongen?



- Klubben har som mål att etablera sig i allsvenskan, så det är väl dumt att säga att vi ska komma högre än en femteplats. Vi vet att vi har en potential i truppen och nu är det upp till oss att få ut det på planen. Jag tror att det kan bli en rolig säsong. Det har hänt en del i truppbygget i Mjällby och med Järdler som ny tränare. Jag tycker att det känns spännande, samtidigt som vi har haft en bra försäsong, så det ska bli intressant att se vad det här laget kan åstadkomma i år.