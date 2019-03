Efter fem timmars årsmöte: AIK-styrelsen klar - Bystedt fick nobben igen

SOLNA. Robert Falck som ordförande, åtta och inte tio ledamöter i styrelsen, ingen Per Bystedt - och speglade styrelser i FF och AB. Det blev resultatet av AIK:s nästan fem timmar långa årsmöte under tisdagen. - Det känns fantastiskt kul. Jag är stolt och glad, säger Falck till Fotbollskanalen.

Under tisdagskvällen hölls AIK Fotbollsförenings årsmöte, i Solnahallen. 470 röstberättigade medlemmar fanns på plats och valde då en ny styrelse. Robert Falck, valberedningens förslag, valdes till ny ordförande.

- Det känns fantastiskt kul. Jag är stolt och glad, säger Falck till Fotbollskanalen.

- Nu ska jag hem och lägga mig. Men först ska jag äta en macka!

Hur ser du på årsmötet i sig, det tog nästan fem timmar och var många olika åsikter och diskussioner?

- Det här är AIK! Det hade väl varit bra om det varit både en eller två timmar kortare men så här är det på många liknande möten. Det är svensk demokrati i sin kärna.

Eric Ljunggren, som röstades fram till ordförande på förra årsmötet, valdes in som ledamot i styrelsen. Valberedningens förslag till ny styrelse gick dock inte igenom i sin helhet. De hade föreslagit en ordförande plus tio ledamöter, men ett förslag från medlemmen Simon Strand om en ordförande plus åtta ledamöter röstades istället fram. Votering och rösträkning krävdes i frågan om storleken på styrelsen. Strands förslag fick 213 röster, medan valberedningens förslag fick 161 röster.

En sluten omröstning krävdes för att ta fram vilka personer som skulle ta plats i styrelsen och den resulterade i att Tomas Franzén, Patrick Englund, Eric Ljunggren, Anders Appell (alla på två år) och Jonas Svanberg (på ett år) röstades in i styrelsen. Helena Roxtorp, Marianne Bogle och Joen Averstad var sedan tidigare valda till 2020. Nuvarande ordföranden i bolagsstyrelsen, Per Bystedt, var ett av valberedningens förslag till ledamot i FF-styrelsen - men medlemmarna valde att återigen ge honom kalla handen. Förra årsmötet var han av dåvarande valberedningen föreslagen som ordförande utan att han fick någon plats i FF-styrelsen. Inte heller Faje Gani valdes in i styrelsen.

Medlemmarna röstade tidigare under årsmötet ja till en motion om att styrelserna i fotbollsföreningen och AIK Fotboll AB (ett börsnoterat dotterbolag till FF och i bolaget finns AIK:s elitverksamhet) ska vara speglade, alltså bestå av samma personer. Eftersom det i AIK Fotboll AB:s bolagsordning står att bolagsstyrelsen som högst får bestå av tio ledamöter var det inte möjligt med en rak spegling av styrelserna i nuläget. Valberedningens tilltänkta lösning i det fallet var att FF-styrelsen skulle kalla till extra bolagsstämma och göra ändringar i bolagsordningen för att få plats med samtliga sina föreslagna ledamöter även i AB-styrelsen.

Men nu kan alltså speglingen bli verklighet redan på den kommande bolagsstämman, den 14 mars, eftersom den nya FF-styrelsen består av en ordförande och åtta ledamöter.

Axel Granath, Caroline Szyber, Raoul Mehta och Cecilia Tengmark valdes till ny valberedning, efter att Niklas Strömstedt på scenen under årsmötet meddelat att han inte ställer upp för omval. Även Victor Capel lämnar valberedningen.