Efter flyttryktena - Vilhelmsson missade träning: "Ute på upptäcktsfärd"

Tidigare under säsongen rapporterades det att utländska scouter följer Oscar Vilhelmssons framfart i IFK Göteborg. Anfallaren har tagit en ordinarie startplats i år och har stått för två mål på tio matcher under vårsäsongen. För en månad sedan berättade Vilhelmsson att en dialog om en kontraktsförlängning har förts under vintern.

- Vi pratade i vintras, men den dialogen har stannat av, sa Vilhelmsson till Fotbollskanalen då.

Någon förlängning har det inte blivit sedan dess, och Vilhelmssons avtal med Blåvitt löper ut efter nästa säsong. Under tisdagskvällen uppgav Discovery+ att 18-åringen är på plats i Tjeckien för att besöka Slavia Prag, där bland annat den svenske U21-landslagskaptenen Aiham Ousou håller till. Enligt uppgifterna är en övergång till den tjeckiska storklubben nära.

I dag, onsdag, tränade Oscar Vilhelmsson inte med IFK Göteborg.

- Jag har ingenting mer att kommentera. Vi får se vad som händer, men han tränar inte i dag, säger Mikael Stahre till Fotbollskanalen.

Var är han?

- Inte här.

Är han i Sverige?

- Det tror jag inte heller. Han är väl ute på en liten upptäcktsfärd, kan man säga.

Stahre menar att Blåvitt, som de senaste åren budgeterat med spelförsäljningar, inte är i desperat behov av att sälja i detta nu.

- Ekonomin i detalj ligger på Håkans (Mild, klubbdirektör) bord, men det är klart att det ingår i en fotbollsklubb, att köpa och sälja spelare.

Enligt Aftonbladet får IFK Göteborg uppemot 20 miljoner kronor för sin anfallstalang. Samtidigt ryktas anfallskollegan Erik Sorga kunna lämna klubben i sommarens övergångsfönster.

Behöver ni ersätta om ni tappar en anfallare?

- Hypotetisk fråga, säger Stahre.