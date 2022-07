Efter mardrömstiden – Bergström är redo för spel: "Livet har återvänt"

Säsongen 2022 blev inte som Mjällbys Jacob Bergström hade tänkt sig. Efter att han råkade ut för en allvarlig hjärnskakning när laget träningsspelade mot BK Olympic i slutet av januari, har Bergström varit helt ur spel.

Men efter en lång rehabilitering tycks mardrömstiden ligga bakom honom. Nu meddelar Mjällby att deras tongivande forward är tillbaka – och redo för spel.

- Vi har successivt stegrat Bergan (Jacob Bergström) in i träning under hela försäsongen och han har de senaste veckorna kunnat träna helt fullt med laget utan några som helst problem. Hans fysiska status är minst lika god som vid skadetillfället, så han är fysiskt och mentalt fullt redo att gå in och vara uttagningsbar i matchtrupp, säger Mjällbys fysioterapeut Amanda Nilsson till klubbens hemsida.

I en intervju med Kristianstadsbladet bryter Bergström tystnaden efter den svåra tiden – och pratar känslorna kring att vara tillbaka i laget.

- Det känns som att livet har återvänt, säger han och fortsätter.

- Jag har varit otroligt rädd för att slå i huvudet och haft en stress för att jag ska börja känna mig sämre. Men jag är frisk nu, jag vet det, säger han till tidningen.