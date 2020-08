Efter nyförvärven - AIK berett på att tappa spelare i höst: "Ett möjligt scenario"

AIK vann senast mot Helsingborgs IF med 2-0 och är nu på tolfteplats i allsvenskan. Stockholmslaget är dock fortsatt indraget i bottenstriden med fyra poäng ner till Falkenbergs FF på kvalplats, som har 13 poäng, precis som Kalmar och Helsingborg på nedflyttningsplats. Senaste tiden har AIK därför rustat inför avslutningen av säsongen och värvat fyra spelare - backarna Sotirios Papagiannopoulos och Mikael Lustig, mittfältaren Filip Rogic och anfallaren Bojan Radulovic.

AIK presenterade senast Lustig i tisdags och meddelade då att övergången möjliggjorts genom lån från privata finansiärer. FotbollDirekt uppgav därefter på onsdagen att landslagsbacken fått en "signingbonus" värd 900 000 kronor och en månadslön på 3000 kronor.

AIK-sportchefen Henrik Jurelius vill inte kommentera uppgifterna, precis som lånet från de privata finansiärerna, men menar att han är nöjd med AIK:s aktivitet under sommarens transferfönster.

"Vår ambition och förhoppning gällande de spelare som kommit in är att det ska bidra med energi och kvalitet på träningar och matcher, och det är vi övertygade om att de också kommer att bidra med. Tre stycken etablerade namn som alla bidrar till fortsatt utveckling av våra unga spelare", skriver han i ett sms till Fotbollskanalen.

Jurelius menar nu dock också att AIK kan tappa spelare under hösten, då internationella transferfönster fortsatt håller öppna. En spelare som det tidigare spekulerats om är Paulos Abraham, som tidigare i år anslöt till föreningen.

"Vi är nöjda med de spelare som kommit in. Sedan är det ju så att fönstren är öppet ända in in i oktober, så vi tillsammans med andra klubbar kommer säkerligen att tappa spelare under de närmaste veckorna. Däremot är det så att det svenska transferfönstret (in) sedan i går kväll är stängt", skriver sportchefen.

Är du beredd på att AIK kommer att låna ut eller sälja någon spelare innan säsongens slut?

"Ser det som ett möjligt scenario, ja", skriver Jurelius.

AIK ställs på söndag mot BK Häcken på Friends Arena.