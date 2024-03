Efter turerna: Avtalet löst - Blåvitt och Gais får spela på Gamla Ullevi

Djurgårdens IF

Förra veckan kunde Fotbollskanalen avslöja att IFK Göteborg stod utan arenaavtal på Gamla Ullevi med endast dagar kvar till allsvensk premiär. Samma sak gällde även lokalrivalen Gais, vilket GP var först med att rapportera om.

Nu är allt slutligen överenskommet och avtalen påskrivna - från samtliga parter.

Först skrev Gais på under onsdagen och sedan IFK Göteborg under torsdagen. Det bekräftar både arenabolaget Got events evenemangsansvarige Henrik Jutbring och IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild för Fotbollskanalen. En nyhet som Expressen var först med att rapportera om.

- Avtalen är påskrivna. Vi skriver ettårsavtal med Blåvitt och Gais. Vi kommer att ta initiativ till en tidig dialog med alla intressenter famgent, så att vi får en process som leder till utvecklingsfrågor, säger Jutbring till Fotbollskanalen.

Håkan Mild är nöjd med att avtalet slutligen är på plats - men ser samtidigt förbättringspotential i framtiden.

- Det är skönt att vi har någonstans att spela på måndag. Det är bra. Sen finns det mycket att önska i ett framtidsperspektiv, det gör det, säger Mild till Fotbollskanalen.

Vill du utveckla?

- Vi vill vara med och utveckla och se till att vi har mer möjligheter. Vi drar mycket publik och vill ha möjlighet att utnyttja den dragningskraften som vi har ur ett kommersiellt perspektiv - vilket vi inte har i dag.

- Det borde vara väldigt positivt ur alla aspekter att man hjälps åt för att se till att alla blir vinnare.

Hur tidspressat har det varit?

- Det är som det är. Man vill få det mesta och det bästa av det. Någonstans är det en förhandling. Det är mest dialog och diskussion, men kanske inte så mycket till förhandlingar.

Enligt Fotbollskanalens uppgifter ville både IFK Göteborg och Got event ha ett avtal på plats senast den sista februari. I stället dröjde det en hel månad ytterligare - och kontraktet kritades på endast fyra dagar före premiären.

- Anledningen är att vi har så olika åsikter om hur det ska se ut, säger Mild.

Got events Henrik Jutbring ger sin syn på den utdragna processen:

- Avtalsdiskussioner kan dra ut på tiden emellanåt. Men ambitionen framgent är att starta diskussionen tidigare, helt enkelt. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi hamnar i en agenda om utvecklingen totalt sett, säger Jutbring och fortsätter:

- Arenorna som vi driver, underhåller och utvecklar, och hemmalagen, är en väldigt viktig del av evenemangsstaden Göteborg. Det är viktigt att vi blickar framåt och ser hur vi kan utveckla besökarupplevelser och attraktionskraften.

Hur ser ni på uppgörelsen som blev, är ni nöjda?

- Vi är överens. Det har varit bra på slutet tycker jag. En jättebra diskussion.

Henrik Jutbring blickar nu fram emot en fullskalig påskhelg med fotboll i Göteborg.

- Det känns fantastiskt att det är löst. Vi har en helt underbar start på elitfotbollssäsongen med fem elitlag igång på fyra matcher, tre dagar och två arenor. Det blir en fotbollsfestival i Göteborg.