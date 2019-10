Efter två tuffa år - nu gör Karlsson succé: "Var mörkt - men gav inte upp"

Jesper Karlsson, 21, är med två mål och två assist på tre senaste matcherna, totalt sju mål och fem assist i år, kanske Elfsborgs mest formstarka spelare. Efter två säsonger med noll mål och två assist på sex starter och 30 inhopp har anfallaren, som målades upp som en prestigevärvning efter sju mål och två assist för Falkenberg under 2016, äntligen hittat rätt på planen igen i allsvenskan.

- Det är mycket som har hänt. Jag har fått spela och laget har också vänt, så det har bara varit positivt nu under hösten. Jag har också fått göra lite poäng och har varit en bidragande orsak till att laget har lyft, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag skulle säga att det är många faktorer. Det är inte bara fotbollen, även allt runt omkring som ska stämma. Det har varit en tuff tid på alla plan. Jag har jobbat i motvind i två år, men inte gett upp och krigat på. Jag har haft ett tydligt mål och en vilja som gjort att jag har klarat av att vända det här. Jag har även haft bra människor runt omkring mig, samtidigt som jag i år har känt ett stort förtroende från ledare, spelare och runt omkring, vilket gjort att det blivit möjligt, fortsätter han.

Karlssons 2017 präglades av först skadeproblem och sedan knapp speltid under Magnus Haglunds ledning. I fjol blev det därefter fler inhopp, men än dock få starter, fyra stycken i allsvenskan. Karlsson medger att det var två tuffa år att ta sig igenom.

- Det var mörkt. Det var inte mycket roligt. Jag kan inte säga att jag har spelat med ett lugn eller en glädje under de här två åren. Det har varit mycket press på mig själv och jag har gjort det svårare för mig än vad det kanske skulle kunna vara. Jag har lagt fokus på fel saker. I år har det varit lite mer grunder. Jag har hela tiden vetat att jag kan göra saker med bollen, men jag har jobbat mycket med min kropp, min fysik och att orka ta jobbet defensivt. Jag har lagt fokus på de viktiga sakerna kan man säga.

Varför tror du att du inte fick fler starter tidigare, både under Magnus Haglunds och Jimmy Thelins ledning i klubben?

- Jag skadade mig när jag kom i början och var borta några månader under Haglund. Det stämde inte heller alls under det året och då fick jag bara inhopp på fem, tio minuter. Det är lite som att kasta en tärning när man inte är riktigt där och man ska hoppa in fem, tio minuter. Det kan gå lite hur som helst. Det var lite så jag kände, antingen gick det okej eller dåligt. Det var tufft att vara en "inhoppsspelare", riktigt tufft. Jag ville bara få känna att jag skulle få starta en match och minst spela en halvlek för att få tid på mig att göra mina grejer. Det har varit nyckeln nu.

Karlsson skadade i vintras ena armen allvarligt, då ledbandet i ena armbågen gick av under lagets träningsläger i USA. Rehabiliteringen från det blev en vändpunkt.

- Jag ser positivt på att det hände. Jag fick tid att tänka över allting, få ett lugn och var faktiskt hemma i Falkenberg i två, tre, fyra månader när jag var skadad. Det var jävligt tufft där och då, men jag kunde hitta ett lugn och körde mycket ben, sprang och hade även väldigt mycket fokus på långskott. Jag körde tre, fyra gånger i veckan med en tränare jag känner i Falkenberg. Jag fick inte springa så mycket med risk för att ramla, så jag stod bara och sköt hela tiden, vilket också gett utdelning.

Hur är det att vara över den här tröskeln när du nu får starta kontinuerligt och gör poäng?

- Det är skönt och mycket skönare nu när man har fått kämpa så hårt för det med motgångar på alla plan, känns det som. Jag uppskattar allting och är ödmjuk och tacksam på ett helt annat sätt än vad jag var innan. När jag var i Falkenberg tog man kanske allt för givet. Man hade i fotbollsväg inte haft så många motgångar. Jag spelade varje match i U19 och U21 och gjorde mycket mål och assist. Allting rullade hela tiden på. Då var det annorlunda att först bli bänkad, samtidigt som det var mycket runt omkring som var tufft.

Karlsson kan nu i år slå personliga rekordnoteringen med sju mål i allsvenskan 2016.

- Jag är glad bara jag får spela fotboll och sedan vet jag att poängen kommer om jag får spela. Så har det nästan alltid varit och det är samma nu. Speltid och förtroende gör mycket. Det gäller bara att få en ärlig chans och det känns som att jag har tagit den. Det är också faktiskt första chansen jag får i Elfsborg med att starta två matcher i rad eller lite fler matcher för att komma in i det. Det är viktigt.

21-åringen ser också fram emot att avsluta säsongen på ett bra sätt i allsvenskan. Härnäst väntar under måndagskvällen Örebro SK på Behrn Arena. Elfsborg är åtta i tabellen med fyra poäng ner till ÖSK på niondeplats i mitten av allsvenskan.

- Vi möter Örebro nu på måndag och får slåss om den här åttondeplatsen som är viktig för hemmamatcherna i svenska cupen. Vi är taggade allihopa och vill gå in i nästa år med en skön känsla, säger Karlsson och fortsätter:

- Jag hoppas att vi avslutar säsongen snyggt för att få en nystart nästa år och verkligen visa hur bra vi är.

Elfsborgs bortamöte med Örebro börjar klockan 19.00 under måndagskvällen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.