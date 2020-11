Elfsborg bekräftar: Målvakten har testat positivt för covid-19

Elfsborg har bekräftat att målvakten Tim Rönning har testat positivt för covid-19.

Klubben skriver på sin hemsida att efter Rönning känt symptom under tidig söndagsmorgon tog han senare under dagen ett PCR-test. Testet visade sedan positivt resultat och Rönning isolerar sig nu minst i en vecka framåt.

- IF Elfsborg följer alla riktlinjer och de generella principer som gäller vid symtom. Tim kände av symtom och har efter test visat positiva resultat för Covid-19 men han mår nu bra och är isolerad och kommer att vara isolerad minst en vecka. Under gårdagen har samtliga spelare och ledare gjort ett antikroppstest för att vi ska få en bild om vi inom laget haft smittspridning tidigare under säsongen, säger Elfsborgs lagläkare Matilda Lundblad till klubbens hemsida.

Rönning skulle ha varit med det svenska U21-landslaget under deras avgörande två EM-kvalmatcher, men lämnade tidigare i veckan återbud och ersattes av Hammarby-målvakten Oliver Dovin.

Elfsborg meddelar samtidigt att A-lagets träningar kommer att vara stängda för media och andra utomstående under veckan till dess att något annat meddelats