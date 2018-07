Elfsborg-forward öppnar för förlängning: "Trivs jättebra här"

Elfsborg-anfallaren Viktor Prodell hade under vårsäsongen svårt att få speltid från start, samtidigt som Elfsborg gick tungt under nye tränaren Jimmy Thelin i allsvenskan. I helgen fick han åter hoppa in i omstarten mot Örebro och vände matchen på egen hand genom att slå till med två mål, andra och tredje i år, till 2-1-seger på Behrn Arena.

- Det var en skön vinst. Vi kämpade på bra hela matchen och sedan tycker jag att vi vann rättvist till slut. Vi hade många bra lägen och lyckades till slut vinna, säger Prodell till Fotbollskanalen.

- Det är skönt att kunna hjälpa laget, att hjälpa till att vända såklart. Det var skönt att få en bra start nu på hösten, så nu är det bara att köra på, fortsätter han.

Prodell fick endast speltid i två matcher från start under vårsäsongen, samt fem inhopp. Efter helgens succé, så kan det möjligen bli mer speltid från start i höst.

- De bästa spelarna spelar såklart. Jag tror på det jag gör varje dag och försöker ta en plats i startelvan varje vecka. Det är bara att försöka visa varje dag att man ska spela och när man får hoppa in och får chansen, så gäller det att ta chansen och hjälpa laget, säger han.

Anfallaren sitter på ett utgående kontrakt, som går ut vid årsskiftet, men är positivt inställd till en fortsättning i klubben, även om han inte hört något från klubbledningen om en kontraktsförlängning.

- Jag har inte hört någonting ännu. Jag vet bara att jag trivs jättebra här och allting är super. Det är ett bra lag, en bra tränare, allting är super, så vi får ta det när den dagen kommer, säger han.

Skulle du kunna tänka dig att förlänga med Elfsborg?

- Absolut. Jag trivs jättebra här, med laget och allting, så det är super.