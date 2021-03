Elfsborg gick 15 miljoner plus 2020 - mycket tack vare Karlsson-affären: "Avgörande"

Elfsborg presenterade under onsdagen sin årsredovisning för 2020. Glädjande läsning för Boråsklubben – som trots fjolårets pandemi-år med spel inför tomma läktare redovisar ett resultat på plus 15 miljoner kronor. Tvärtemot många av sina allsvenska konkurrenter.

Den största anledningen till det fina resultatet är försäljningen av Jesper Karlsson, som såldes till nederländska AZ Alkmaar. Tidigare har det rapporterats om en övergångssumma på runt 2,5 miljoner euro för Karlsson – och av årsredovisningen går att utläsa att Elfsborg fick in 22,5 miljoner netto på spelarförsäljningar under 2020.

ANNONS

”Försäljningen av Jesper Karlsson under sommaren innebar ett resurstillskott som varit avgörande för både vårt resultat och vår likviditet”, skriver klubben under punkten ”väsentliga händelser under räkenskapsåret”.

Utöver nämnda försäljningen fick Elfsborg in mer pengar än tidigare på det nya tv-avtalet, dessutom har man gjort besparingar på till exempel personalsidan.

- Under perioden mars till juni, i pandemistormens start, var det hela havet stormar och hade du frågat mig då om jag hade tagit ett nollresultat hade jag svarat ”alla gånger i veckan”. Men vi har jobbat extremt hårt med olika scenarion och varit proaktiva, säger ordförande Sune Lundqvist till Borås Tidning.

Resultatet gör också att Elfsborg nu har ett eget kapital på drygt 30 miljoner kronor.