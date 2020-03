Elfsborg har bjudit kommunpolitiker på resor: "Hade varit bättre om staden stått för kostnaden"

Elfsborg har i flera år, utifrån en informell överenskommelse, bjudit kommunpolitiker i Borås på sponsorresor till bortamatcher med den allsvenska klubben runt omkring i Sverige och i Europa. Det rapporterar nu P4 Sjuhärad ihop med P1-programmet Kaliber. Enligt granskningen rör det sig främst om kommunalråd som följt med, däribland oppositionsrådet Annette Carlson (M), som nu väljer att uttala sig om ämnet.

- Jag har sett det som att jag åkt i mitt uppdrag och att det har varit att representera staden, säger hon till P4 Sjuhärad.

- Det hade naturligtvis varit bättre om staden stått för kostnaden, fortsätter hon.

Enligt granskningen har kommunen under många år sponsrat Elfsborg och under senaste åren med omkring en halv miljon kronor per år.

Kommunen har mot det bland annat fått marknadsföra staden på lagets tröjor och på reklamskyltar på Elfsborg arena, men också, enligt vad som alltså framkommer nu, genom att två representanter från kommunen får följa med på en sponsorresa som Elfsborg varje år anordnar till en bortamatch i allsvenskan med övernattning, det vill säga "boende på ett förstklassigt hotell" och en "exklusiv måltid innan matchen". När Elfsborg spelade i Europa har också företrädare från kommunen bjudits med till sådana matcher.