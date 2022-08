Elfsborg kallar tillbaka Cooper Love - har nobbat intresse från HIF

Jack Cooper Love har varit utlånad från IF Elfsborg till Skövde AIK under säsongen. I superettan har han öst in mål och på tolv matcher har han svarat för tio fullträffar.

Det har inte gått Elfsborgs manager Jimmy Thelin obemärkt förbi. Nu väljer nämligen Boråsklubben att kalla tillbaka den 20-årige forwarden och han finns med i truppen redan till söndagens möte med Mjällby Aif.

- Det ska bli fantastiskt kul att dra på sig Elfsborgströjan igen. Jag har längtat efter det länge, säger Cooper Lowe till BT.

Däremot är det inte säkert att Cooper Love enbart kommer spela för Elfsborg från och med nu. Han kan nämligen fortfarande representera Skövde AIK.

- Vi har ett sådant samarbetsavtal som gör att vi kan använda honom fram och tillbaka hur mycket vi vill. Planen var att låta honom spela mer sammanhängande med Skövde i början och få den kontinuiteten. Nu tycker vi det passar att han är med oss igen, säger Jimmy Thelin till BT.

Med anledning av succén har även andra klubbar visat intresse för Jack Cooper Love. Bland annat ska Elfsborg nyligen ha nobbat förfrågningar från både Helsingborgs IF och nederländska FC Dordrecht, erfar Fotbollskanalen.

HIF har redan gått vidare med andra spår och har förstärkt truppen med Rasmus Wiedesheim-Paul (lån) samt Arian Kabashi under sommarfönstret.