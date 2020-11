Elfsborg stormar mot Europa efter ny seger - HIF kvar på jumboplats

I tredje minuten fick Helsingborgs IF ett kanonläge. Joseph Ceesay avancerade och fick ett riktigt vasst skottläge. Avslutet gick dock rakt på Tim Rönning. I åttonde minuten var det Per Fricks tur att få ett friläge. Anfallaren lyckades dock inte peta in bollen. Fem minuter senare fick Jeppe Okkels en chans i boxen men sköt i burgaveln. I 19:e minuten prövade Brandur Hendriksson lyckan på volley. Skottet blev farligt och räddades till hörna av Tim Rönning. Elfsborg hade en fin möjlighet i 27:e minuten då Rami Kaib vinklade in bollen till Per Frick, vars närskott räddades till hörna av Alexander Nilsson.



Fricks anfallspartner Rasmus Alm tvingade Nilsson till en kvalificerad räddning efter 32 minuters spel. Jeppe Okkels nickade i ribban i 42:a minuten och på returen fick Simon Olsson öppet mål men gick på kraft och sköt över. I anfallet efter fick Anthony van den Hurk ett drömläge, men friläget räddades. Elfsborg hade stort bollinnehav och dominerade matchbilden, men lyckades inte förvalta spelövertaget i mål i första halvlek. HIF stack upp vid några tillfällen och var inte ofarliga. Halvleken förblev mållös.



Redan i 53:e minuten gjorde Elfsborg sitt första byte. Jacob Ondrejka ersatte då Rasmus Alm. Efter 62 minuter tilldömdes Elfsborg straff för hands. Per Frick gjorde inget misstag från elva meter. Tre minuter senare utökade Boråslaget ledningen. Jeppe Okkels avancerade i straffområdet och fick utan större bevakning skjuta in 2-0. I 69:e minuten reducerade HIF genom Mix Diskerud efter en tilltrasslad situation. Direkt efter fick HIF ett friläge. Joseph Ceesay rundade målvakten och skulle bara lägga in bollen, men rullade bollen utanför stolpen. Vilken miss!

Jeppe Okkels fick en ypperlig möjlighet att punktera matchen och bli tvåmålsskytt i 73:e minuten, men avslutet gick över ribban. Det blev fem minuters tilläggstid men Elfsborg höll undan och vann matchen med 2-1. Därmed är de fortsatt tvåa i tabellen och har i nuläget en Europaplats. Helsingborgs IF är i och med förlusten fortfarande sist i allsvenskan.

- Det blir en tung bussresa hem och en tung vecka. Det känns inte bra.Vi fajtas bra i första halvlek men kommer inte till någon farlig möjlighet. Det är inte bra nog.Vi har kommit till många lägen i många matcher men vi klarar inte av att göra mål. Det är inte roligt alls, men fotboll handlar om att göra mål, säger Mix Diskerud till Dplay efter matchen.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Larsson, Henriksson, Okumu, Kaib - Nilsen, Olsson, Gojani - Alm, Frick, Okkels.

Helsingborg: Nilsson - J. Cessey, K. Ceesey, Figueroa, Eriksson - Landgren, Diskerud, Abubakari, Hendriksson Olsen - Timosi Andersson, van den Hurk.