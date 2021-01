Elfsborg vann dragkampen om supertalangen: "Oerhört intressant"

IF Elfsborg gjorde det bra i allsvenskan under fjolåret, och under vintern har det ryktats om många spelare som kan vara på väg bort från klubben. Under helgen berättade klubbchefen Stefan Andreasson om hur klubben tänker angående rykten och skriverier.

Laget slutade tvåa i tabellen, nio poäng bakom mästarna Malmö FF, och kvalade således in till Europaspel. För Elfsborg var det några år sedan de var ute i Europa och spelade. Under 2000- och 2010-talet har de mött lag som Valencia, Lazio, Napoli och Celtic. Nu väntar nystartade Europa Conference League (En division under Champions League och Europa League).

- Anledningen till att man håller på med det är att vinna matcher, ta titlar, ta sig till Europa, gå långt i Europa. Vi var bortskämda med Europaspel under nio år i rad, sedan har vi varit borta ett tag. Det är skönt på många olika sätt: sponsorer, supportrar, hemmamatcher mot nya lag, bortamatcher. Det har varit fantastiska upplevelser tidigare, säger klubbchefen Stefan Andreasson till Fotbollskanalen.

Rasmus Rosenqvist (mf, klubb ej klar), Arian Kabashi (mf, klubb ej klar) och Rami Kaib (b, Heerenveen) har alla lämnat, men Elfsborg kommer inte värva mängder av spelare, det menar Andreasson.

- Min roll är att tillfredsställa tränarnas behov utifrån klubbens möjligheter. Vi känner oss trygga med den truppen vi har, kanske att vi har någon för mycket. De spelarna vi hade förra året gjorde det hur bra som helst. Vi är jättenöjda med truppen vi har, vi måste inte ha någon, sedan får vi se om det blir några förändringar. Det kommer bli bra, det är det enda jag vet, säger han.

Ett nyförvärv har gjorts. Jättetalangen Ahmed Qasem ansluter från Motala AIF. En värvning som klubben är nöjd med. 17-åringen jagades av många storklubbar runt om i Sverige. Andreasson om värvningen och klubben identitet:

- Först och främst har vi många egna, flyttat upp fyra spelare. Sedan har vi hemvändare och att vi har koll på den skandinaviska marknaden. Det är viktigt att ha en identitet. Till det kommer de största talangerna i Sverige, och där är Qasem. Det har funnits många, Jesper Karlsson, Victor Claesson, det går att nämna många - men det är klart att det är en oerhört intressant spelare som vi ser potential i.

Vad tror ni i Elfsborg om honom?

- Det är en tränarfråga, Jimmy Thelin & Co. Vi har en erkänt bra miljö för spelare att utvecklas i och ta steg för att tillslut kunna vara med i A-laget, och sedan ta steget ut i Europa. Tränare och spelare ihop som jobbar, och så har vi en miljö i klubben som är positiv för spelarna.

När det gäller Rami Kaib som lämnat för Heerenveen finns det ingen plan på att värva in en ersättare, det kommer uppflyttade Oliver Sandén göra.

- När det gäller Rami så har vi Simon Strand, han var ju fan en av Sveriges bästa vänsterbackar förra året. Vi känner oss väldigt trygga. Det kändes jättebra med Rami. Han har varit med hos oss många år. Det fanns en konkurrenssituation. Nu har vi Oliver Sandén, han gjorde en fin debut (mot BK Häcken i en träningsmatch), vi känner oss trygga.

Varför valde ni att sälja?

- Det var Ramis tur, efter många år i A-laget. Sedan var det Heerenveen, en seriös klubb.

Elfsborgs lagkapten Sivert Heltne Nilsen ryktas bort från Elfsborg. Det har snackats om norska Brann, som Andreasson bekräftat för Fotbollskanalen att de haft en dialog med, samt en belgisk klubb. André Rømer (till vardags i Randers FC) har nämnts som ersättare, något som Andreasson inte vill bekräfta.

- Jag kommenterar inga namn och klubbar. Den här tiden (när transferfönstret är öppet) är en process, man ska lägga ett pussel. Vi jobbar tryggt med personer och klubbar som vi tror kan hålla det på en seriös nivå, annars blir det en riktig cirkus av det hela. Det är meningslöst att prata om vad man tror, säger Andreasson.