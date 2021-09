Elfsborg vinnare i målfesten

Elfsborg behövde tre poäng för att fortfarande på allvar vara inblandade i guldstriden i årets allsvenska. Vann gjorde också Boråsarna, men vägen till seger var svängig. Stor hjälte blev anfallaren Per Frick med två mål.

Häcken överraskade och tog ledningen efter knappt tio minuters spel. Högerbacken Godswill Ekpolo nådde högst på Patrik Wålemarks frispark och nickade in 0-1 via målramen.

Elfsborg tog sig tillbaka in i matchen och hade mer boll än Göteborgslaget under en period. En halvtimma efter Häckens mål skulle även kvitteringen komma. Anfallaren Per Frick var starkast framför mål och lyckades trockla in bollen med en akrobatisk spark bakom Peter Abrahamsson.

I andra halvlek tog Häcken kommandot med en gång och tog tillbaka ledningen. Patrik Wålemark frispelade Alexander Jeremejeff. Anfallsstjärnan gjorde inga misstag utan skickade in 2-1 till vänster om Tim Rönning i Elfsborgsmålet.

Det dröjde dock bara ett par minuter innan Elfsborg svarade på ledningsmålet. Ett inlägg i den 61:a minuten nådde Johan Larsson som nickade in bollen till Per Prick som kunde skarva in 2-2 och sitt andra mål för kvällen.

Bara två minuter senare var det dags igen. Efter en tilltrasslad situation i straffområdet kunde lagkaptenen Johan Larsson tåa in bollen till 3-2 från kort avstånd.

- Det blir lite förlösande när vi får in 2-2. Vi tror på det hela vägen och går ända in i kaklet. Det kanske inte är mitt finaste mål i karriären men det räknas, säger Johan Larsson.

På tilläggstid kunde till slut den nyligen inbytta Sveinn Aron Gudjohnsen, son till legendaren Eidur Gudjohnsen, punktera matchen när han gjorde sitt första mål för Boråsklubben som innebar 4-2 till Elfsborg, vilket också blev slutresultatet.

Elfsborg ligger nu på en tredje plats i tabellen på 36 poäng, en poäng efter både Djurgården och AIK. Häcken har det fortsatt svårt och återfinns på tionde plats i årets allsvenska med 22 poäng.

Elfsborg: Rönning - Larsson, McVey, Väisänen, Strand - Olsson, Holst, Römer - Okkels, Frick, Bernhardsson

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Carlsson, Hansen - Wålemark, Friberg, Berggren, Bengtsson - Jeremejeff, Heintz