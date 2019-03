Elm öppnar upp om psykisk ohälsa - rasade i vikt under tiden i Fulham: "Allt var ett svart hål"

David Elm har haft problem med psykisk ohälsa genom sin fotbollskarriär. Framför allt under sin tid i Fulham – där han rasade i vikt. - Allt var ett svart hål och jag tyckte allt var skit, säger han till Barometern .

För lite mer än ett år sedan slutade David Elm med fotbollen. Anfallaren, som är den äldsta i brödraskaran Elm, spelade många år i Kalmar FF, men tillhörde också Elfsborg och engelska Fulham.

I den sistnämnda klubben spelade han tio matcher i Premier League och svarade för ett mål. Men han hade också problem med sin psykiska hälsa under sin tid i England.

- Jag har alltid haft en ganska svår prestationsångest. Jag har aldrig sett mig som speciellt bra. Och den första tiden i England blev ganska svår för jag fick brottas med detta "mindervärdeskomplex" hela tiden. Jag kröp in i en slags bubbla, jag körde ner huvudet och tänkte, nu jäklar ska jag visa dem. Jag körde hur mycket extra som helst och försökte göra allt jag kunde på det niomånaderskontrakt jag hade. Jag kände att jag närmade mig, jag tog mig in i laget och gjorde också mål men under den perioden, ja, jag kände att kroppen slog av lite på något sätt, den orkade inte, säger Elm till Barometern.

Elm berättar vidare att han gjorde en undersökning kring vad han kunde äta och inte, men att kroppen sa nej.

På frågan om Elm led av någon form av ätstörning svarar han:

- Ja, kanske på ett sätt. Jag rasade i alla fall i vikt under några månader, jag visste inte vad jag skulle göra. I KFF hade jag pendlat runt 90-92 kilo, nu vägde jag 84 kilo. Det blev aldrig bra med kosten i England. Jag fick inte ihop det efter ett tag, jag blev tom mentalt efter att ha kämpat hårt och gjort det bra, så när den här svackan slog undan benen på mig så gick det inte bra. Allt var ett svart hål och jag tyckte allt var skit. Sedan kom Mark Hughes, han hade inte värvat mig och ibland fick jag träna med U-laget när vi spelade elva mot elva på träningarna. På hösten mådde jag inte bra. Jag kände mig otrygg, litade inte på någon och hade jag inte haft Minna (Elms fru) där hade det varit riktigt jäkla tufft.

Elm lämnade till slut Fulham 2011 och vände hem till Sverige och Elfsborg. Där tog han professionell hjälp för att komma tillrätta med sin psykiska ohälsa. Nu, efter att karriären är slut, menar Elm att det är viktigt att prata om hur tufft det kan vara aktiv på elitnivå inom fotbollen.

- Jag tycker också att det är viktigt att belysa idrottens baksida. Den ibland oerhört tuffa kravbilden. Hetsen. Utslagningen. Vad alla de här sakerna gör med en idrottare. Jag tror också att det är viktigt att se människan "bakom" idrottaren. Det känns också som att övergångsfasen från att vara idrottare till att helt plötsligt inte vara det kan uppmärksammas mer. Många mår väldigt dåligt där.

Elm är inte den första fotbollsspelare som öppnar upp om psykisk ohälsa. I en intervju med Fotbollskanalen berättade Richard Magyar, som till vardags spelar i tyska Greuther Fürth och som haft problem med psykisk ohälsa, om sitt engagemang för organisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska självmorden.

- Det har varit ett väldigt bra år där jag i mitt ambassadörskap lärt mig mycket och jag har även studerat psykologi på distans. Jag har växt som person. Framför allt har jag fått sprida vetskap om psykisk ohälsa och fått prata om det, och också om samhällsfrågan som självmorden innebär, sa han bland annat då.