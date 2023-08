Erabi kryptisk kring framtiden i Bajen: "Många som vill ha svar på det"

Jusef Erabi har spelat in sig i Hammarbys startelva och det har blivit tre mål på 17 allsvenska matcher i år.



Tidigare i veckan uppgav Aftonbladet att klubben vill förlänga anfallarens kontrakt, som sträcker sig över 2024, och att samtal har inletts.



Nu berättar Erabi att han är glad över att Bajen vill skriva ett längre avtal.

- Klart att det känns bra att Hammarby vill förlänga med mig. Då vet man att man gör det bra. Det är bara positivt för mig, säger han till Fotbollskanalen.



Men frågan är om Erabi vill stanna kvar i klubben?



- Det är många som vill ha svar på det här. Men jag hänvisar allt det till min agent. Jag vill bara hålla koll på fotbollen, säger han.

Annons

Hur tänker du kring framtiden?

- Jag tänker bara på nuet, på nästa träning och på nästa match. Jag tänker inte så mycket på framtiden.



Är Hammarby en bra plats för dig att vara på just nu, om man ser till din utveckling?

- Just nu är det rätt. Det är här jag har fått utvecklats på riktigt. Klubben betyder väldigt mycket för mig. Det var här jag fick visa upp mig på riktigt. Jag har fått chansen här. Det uppskattar jag väldigt mycket. Den här klubben har en speciell plats i mitt hjärta.



En som hoppas att Hammarby och Erabi kommer överens om en förlängning är lagkamraten Fredrik Hammar.



- Jag hoppas verkligen att han blir kvar i Hammarby. Jag spelade med honom förra året i HTFF och nu här i A-laget, så jag vet vilken bra targetspelare han är. Han är hårt arbetande och även målfarlig. Han har alla attribut för att vara en riktig toppstriker. Nu har vi fått in honom i spelet på ett väldigt bra sätt där vi kan använda hans styrka och tyngd i anfallsspelet. Vi har även fått ett högre och bättre presspel med honom på plan. Han har gjort väldigt bra ifrån sig, säger Hammar.