Erabi var nära övergång till Genoa: "Det lockade"

Den lovande Hammarby-forwarden Jusef Erabi, 20, bytte agentur i slutet av förra året. Som ett brev på posten började transferrykten snabbt att cirkulera kring honom.

Genoa, Nantes, Reims, Slavia Prag. Klubbarna som uppgavs vara på jakt efter strikerns tjänster var många.

Men så kom så en vändning. Dagen före julafton gick Bajen i stället ut med att Erabi blir kvar i södra Stockholm. Ett färskt kontrakt som sträcker sig över 2026 var påskrivet.

- Det tog sin tid, men väntar man på något gott väntar man inte för länge. Till slut löste vi det. Vi kom överens och det blev bra, säger 20-åringen efter Hammarbys premiärträning.

- Det var många faktorer (som gjorde att det tog tid). Men vi löste det.

Erabi menar att det faktiskt var nära en övergång till just Genoa tidigare i vinter. Antagligen var det skadan som stoppade en flytt, berättar han.

- Det (klubbarna) som var ute i media var det som fanns (som alternativ). Mycket som skrivs är inte sant men Genoa var en klubb som var nära, säger Erabi.

- Så klart det lockade. Klubbnamnet, historien, var man spelar och allt det där lockade. Men i slutet av dagen måste jag tänka på mig själv och min karriär. Och att stanna var det bästa.

Med tanke på intresset, finns det någon klausul inskriven i det nya avtalet som kan underlätta en flytt framöver?

- Sådant där är inget jag ska säga till er här. Det får ni prata med mina agenter eller “Micke” Hjelmberg (Mikael, sportchef) om.

Vidare vill Bajen-forwarden inte gå in på varför han bytte agentur.

- Det är en personlig grej som jag vill hålla för mig själv.

Kring kontraktsförlängningen i stort resonerar Erabi:

- Med tanke på min skada var min ambition att skriva på, för mitt eget bästa. I Europa är det mitt i säsongen, och att jag ska komma dit med en skadad fot hade inte varit optimalt. Det var mycket om och men... men till slut var det bäst att stanna i Hammarby. Och jag älskar klubben, så det var inga konstigheter.

Genom åren har Kim Hellberg tränat och format målsprutor som Christoffer Nyman, Samuel Adegbenro, Marcus Antonsson och Gustav Engvall. För att nämna några.

Den nye Hammarby-tränaren kan det här med att få strikers att hitta nät. Något som han har hyllats för otaliga gånger förut, bland annat av spelarna som haft och jobbat med honom.

Nästa "nia" som Hellberg ska sätta sina klor i blir just Erabi. En potentiell allsvensk skyttekung, kanske.

- Jag kommer göra allt för att vara det (skyttekung). Jag kommer att jobba väldigt hårt och lyssna noga på honom, sen får vi se hur det blir, säger Erabi.

- Vi har inte haft så mycket snack än, vi har precis kört igång med fystester och det har inte varit så mycket fotboll än. Men vi kommer att ha våra samtal.

Hur mycket vägde just Kim Hellberg in i ditt beslut att stanna?

- Det vägde in mycket. I slutet av dagen är det ändå tränaren som tar ut startelvan och vi kommer spela utifrån hans spelidé. Det var en stor del i varför jag stannade.

Fotskada han ådrog sig i slutet av 2023 har inte läckt än. Men Erabi är hoppfull om att vara tillbaka i full träning inom kort:

- Foten mår nästan helt bra. Det kommer med tiden, det är inget att stressa över. Vi tar det steg för steg och det känns tryggt att vara tillbaka med laget och våra fysios. Jag följer deras plan och förhoppningsvis blir jag hel snart, säger 20-åringen, som siktar på att vara tillbaka innan svenska cupen-gruppspelet startar i början av februari:

- Förhoppningsvis, avslutar han med ett leende.

Erabi svarade för sju mål på 23 allsvenska matcher i fjol.