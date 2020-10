Eriksson om bisarra incidenten i Bröndby: "Vi var alla chockade - ingen trodde att det var sant"

När Magnus Eriksson gick till Bröndby stormade det kring klubben. Ägaren, Jan Bech Andersen, skrev under falskt namn och sågade alla. Bland annat Eriksson och Elmander fick en släng av sleven.

- Det började ganska lugnt. Jag kom dit lite otränad. Det tyckte de också. Jag hade inte spelat mycket. Träningsmängden var inte speciellt bra för oss som inte spelade, träningarna var haikon-taikon. Jag behövde en startsträcka. Sedan gick det inte spikrakt för mig där. Det började närma sig jul när det här hände. I Danmark spelar du höst-vår, men de har i princip samma upplägg som vi i Sverige. Precis innan vi skulle gå på ledighet i december hände det där. Det var kaos.

Han som hade satt in mest pengar tog heder och ära av tränaren och en del av spelarna.

- Han avgick självmant dagen efter. Då stod vi där utan tränare. Vi hade ett ganska rutinerat gäng, vi hade Johan Elmander, Kahlenberg, Daniel Agger och någon annan som spelat i Premier League. Vi hade ett ganska rutinerat gäng. Vi alla var nog lite chockade och visste inte hur vi skulle ta det. Men det redde upp sig till slut.

Hur är det när man blir ansatt? Du blev lite jämfört med Johan Elmander. Hur är det när man förstår att den man jobbar för kastar skit på en?

- Först och främst tror jag inte att någon i laget trodde att det var sant. Det uppdagades ganska tydligt sedan att det var så. Det är klart att det var vår ägare. Dagen efter som tränaren lämnade tror jag att han fick skjuta in X antal miljoner för att få fortsatt förtroende. Men det handlar mycket om pengar. Jag tycker att det var väldigt lågt under den tiden.

Sportsligt var du bara där ett år och gjorde runt 20 matcher. Vad var det som inte funkade?

- Jag spelade nästan allt under Thomas Frank, som ville ha dit mig.

Som nu är i Brentford.

- Ja. Bra tränare. Bra kille. Han spelade mig nästan alltid. Sedan kom det in en annan som hade en annan uppfattning. Då spelade jag i princip ingenting. Men han pushade mig alltid. Han visade ändå den respekten och hela den biten. När det hade gått åtta matcher och han hade tagit med mig i truppen varenda gång men bytte aldrig in mig, oavsett om vi ledde, låg under eller om det var lika. Varför har du ens med mig, var känslan. Men jag visade honom respekt, vi hade inget agg så.

Men efter ett år flyttar du hem till Djurgården istället.

- Ja.

När du inte spelar vill du iväg?

- Jag har alltid drivits av att spela. Folk kan prata mycket om att man har bytt klubb och så, men det är av en anledning: jag vill spela fotboll. Jag älskar att spela fotboll, det är det bästa som finns. Annars hade jag suttit tre år i USA eller Kina och mjölkat. Så är det. Jag har alltid drivits av att spela fotboll.