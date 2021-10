Erlingmark om Hammarby-intresset och framtiden: "Det är min enda prioritering"

August Erlingmark, 23, är en av många som tagit klivet upp från IFK Göteborgs ungdomsakademi till seniortruppen. Efter fem allsvenska säsonger är Erlingmark ett av flera viktiga namn i Blåvitt vars kontrakt löper ut vid årsskiftet.

I förra veckan gjorde uppgifter gällande att konkurrenten Hammarby är sugna på att värva Erlingmark som Bosman inför nästa säsong, något som Göteborgs-Posten var först med att rapportera om. Uppgifter, som 23-åringen själv är tystlåten om.

- Som jag sagt tidigare, inga kommentarer om det. Jag låter min agent sköta det, säger Erlingmark till Fotbollskanalen.

Men du har fått kontraktsförslag från Blåvitt?

ANNONS - Jag har som sagt inga kommentarer, men vi har en bra dialog. Egentligen bara fullt fokus, som du kanske förstår, på situationen här och försöka reda ut det. Det är min enda prioritering.

Kommer du ta beslut om framtiden först efter säsongen?

- Jag vet inte, det får vi se. Jag har inget fokus på det alls. Det handlar bara om att vinna på söndag och resterande sju matcher efter det.

Du stänger inte dörren helt till Hammarby ändå?

- Som sagt. Inga kommentarer.

Inför slutspurten av allsvenskan, passar IFK Göteborg på att åka norrut i ett par dagar för ett miniläger i Grebbestad. Ett bra initiativ inför vad som komma skall, menar Erlingmark.

- Ja, det ser jag bara som en bra grej. Komma dit och ha det gött ihop, må bra och komma samman som grupp. Det är en tuff utmaning som väntar oss, men vi vet att om vi gör saker rätt så kan det vända till något bra i stället. Men det gäller att ta vara på de möjligheterna som vi får, och det känns som ett väldigt, väldigt bra läge att göra det nu uppe i Grebbestad.

ANNONS

Hur viktig tror du att just söndagens match mot Örebro är för framtiden, med tanke på att ni båda tampas i botten av tabellen?

- Det är klart att den är avgörande. Eller viktig, liksom. Det är åtta finaler i stort sett, alla matcher är viktiga och det är många poäng kvar att spela om. Men det är klart att den här matchen ger ju väldigt mycket om det skulle falla väl ut på söndag. Vi vill så klart åt treorna nu, vända på det här och ordna upp det.

Under måndagen meddelade IFK Göteborg via sina sociala kanaler att man har sålt drygt 10 000 biljetter till söndagens match, då man flyttar in på Gamla Ullevi för första gången den här säsongen. Ett publikstöd som kommer betyda mycket.

- Otroligt mycket. Det är ju en annan sak att spela på Gamla Ullevi än på Nya Ullevi, det måste man säga. Det är en helt annan ljudkuliss. Det är 10 000 sålda biljetter nu, och det är en vecka kvar. Det känns som att det kan bli ganska välfyllt, så det ska bli jävligt kul. Men vi ska inte bara se det som den ångestmatch det är, utan försöka njuta av stunden och våra fantastiska fans, avslutar Erlingmark.