Erlingmark om speltiden: "Ingenting att hänga upp sig på"

Förra säsongen flyttades August Erlingmark upp från IFK Göteborgs U19-lag till seniortruppen. Den då 19-årige allroundspelaren fick göra allsvensk debut mot Hammarby och fick även starta ett par månader senare. Blåvitt-talangen tog sina chanser och gjorde totalt 19 matcher för klubben i fjol. Dessutom gjorde han flera viktiga mål.

I år har han dock inte fått spela så mycket som hade hoppats på. Det har blivit sex inhopp och lika många matcher från start.

- Jag tycker att jag avslutade förra året på ett väldigt bra sätt med några mål och så där. Så jag hade väldigt höga förväntningar inför i år. Om man jämför med förra säsongen så kom jag direkt från U19, så är det klart att mina förväntningar vreds upp i år och dessutom när jag kom från en bra höst. Men det är ingenting att hänga upp sig på. Jag är fortfarande ung och lär mig saker. Vi har en tränare som berättar vad man ska förbättra och spelare som har gjort det bra på mittfältet. Förhoppningsvis är det ändå snart dags igen.

Under fjolåret fick han spela både mittback och mittfältare. Den här säsongen har det enbart blivit speltid på den mer offensiva positionen.

- Det är väl där eller som mittback som jag passar bäst. Jag har dock inte varit mittback någonting i år, varken på träning eller match. Blåvitt ser mig som mittfältare, men jag tror att jag hade tyckt om att spela som mittback också.

Det har inte varit tal om att spela mittback?

- Nej, inte på senare tid, det var lite snack i början av säsongen. Men vi har haft fler backar än mittfältare. Så han (Poya Asbaghi) har väl portionerat ut det så att jag får spela mittfältare.

I somras förstärkte klubben mittfältet genom att värva in Fredrik Oldrup Jensen. Det har gjort konkurrensen hårdare och Erlingmark har fått nöja sig med att sitta på bänken sedan norrmannen anlände.

- Det är klart att man hellre spelar. Men i mitt fall är det viktigast att laget går bra och jag tycker att de som spelar där har gjort det bra. Men man sitter ju ändå där och tror att man kan tillföra någonting.

- När vi värvar in honom så får vi in en bra spelare som passar in i laget som sittande mittfältare, vilket vi saknat. Sedan är väl egentligen jag och Sakor och som fajtas om platsen bredvid där. Men han (Sakor) har gjort det bra där och stått för en del mål.

Vad tror du är det sista steget för att få starta?

- Det är svårt att säga. När jag fick spela i våras så tog jag chansen när jag väl fick den, så det handlar väl om att göra ungefär samma sak nu. Man får helt enkelt vara bäst på träningarna, då blir det svårt att peta mig. Just nu är jag inte riktigt där.