Ex-allsvensk stjärna åtalas för penningtvättsbrott

En tidigare allsvensk stjärna åtalas för penningtvättsbrott, rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

Nyhetsbyrån Siren rapporterar att 291 000 kronor sattes in på spelarens konto från Förenade Arabemiraten under 2020, och 235 000 kronor från Ryssland under 2021, innan pengarna sedan fördes vidare till andra konton. Transaktionerna var, enligt åtalet, avsedda för företag och inte för personen, som det handlar om, och därav är misstanken grovt penningtvättsbrott, där spelaren riskerar max sex års fängelse.

- Misstanken är att det handlat om bedrägeripengar som sedan har slussats på vidare på olika sätt. Finanspolisen upptäckte detta på något sätt och gjorde en anmälan vidare, säger kammaråklagare Johan Strömbäck till Nyhetsbyrån Siren.

Spelaren nekar samtidigt, i förhör, till brott.

Han menar att han har lånat ut sitt bankkonto till en kompis, som har haft problem med sitt konto. Spelaren hävdar också att han, vid transaktionerna, väntade på pengar från en tidigare klubb, som var skyldig honom pengar. Han menar dock att det inte rörde sig om så stora summor, som blev överförda.