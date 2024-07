Experten hyllar AIK:s tränarval: "En knallhård ledare"

AIK har bekräftat att man förhandlar med Mikkjal Thomassen om att ta över tränaruppdraget och av allt att döma kommer han inom kort attt presenteras. Så vem är den färöiske mannen som gjort succé i Fredrikstad, tagit upp klubben i högsta serien och där gjort dem till ett lag för toppen? Ett samtal till Joacim Jonsson, numera sportchef i Vålerenga och som tidigare jobbat i just Fredrikstad i många år i olika roller, ger en bild av en kravställare.

Jonsson återkommer flera gånger till det; nu blir det åka av för AIK-spelarna.

- Utifrån den profilen som Thomas Berntsen vill ha, jag känner ju honom bra, så är Mikkjal Thomassen tio av tio. Han är helt hänsynslös och har en träningskultur där det tränas väldigt hårt. Och han har gjort ett helt enormt jobb i Fredrikstad där han tagit dem till toppen av norsk fotboll, säger han och fortsätter.

Annons

- Han har ett material som är helt okej (i Fredrikstad red. anm), men inte mer än så. Han har verkligen maxat det han kunnat av laget. De är väldigt bra strukturerade och enormt bra tränade. Fysiskt är det det tuffaste laget i ligan.

Jonsson menar att det blir spännande att se hur spelarna i AIK klarar av den kommande ökade träningsdosen och de höjda kraven.

- Hoppas att de har en trupp med tränbara spelare, annars kommer de falla ifrån som flugor. Så var det för vissa spelare i Fredrikstad.

Något utrymme för kompromisser finns heller inte. Det finns också en historik på temat, kring Thomassen; för drygt ett halvår sedan dömdes han till villkorligt fängelsestraff efter att ha hotat att bryta benen en spelare i det färöiska laget Vikingur.

- Antingen är man med på det eller så är man inte. Han kör sitt race. Det är ”my way or the highway”.

Annons

Och taktiskt/fotbollsmässigt?

- Han har spelat med fembackslinje, eller tre beroende på hur man vill se det – men tre mittbackar. Jag skulle säga 5-3-2 eller 5-4-1, vissa skulle säga 3-5-2 eller 3-4-3. Men i grunden finns en väldigt bra struktur, men det har också lite att göra med det materialet han förfogat över i Fredrikstad. Jag var på plats och såg deras match Molde, som är ett mycket bättre lag – men han gör alla matcher jämna. Det finns en enorm struktur defensivt. Ett vuxet lag som alltid har analyserat sin motståndare väl.

Men helhetsbilden är att det här är en väldigt bra rekrytering för AIK?

- Utifrån bilden av det han (Berntsen) önskar ha av en tränare så är han definitivt det.

Jonsson tror samtidigt att det eventuellt kan bli lite kärvt på vissa ställen utmed vägen, givet att AIK är en storklubb och att det finns många starka viljor.

Annons

- Oavsett hur man gör det i AIK så är det så är det aldrig tillräckligt bra och det är starka krafter och det dras åt olika håll. Samtidigt är han en knallhård ledare som jag tror ska klara av att stå i det där.

Han fortsätter:

- Sedan är det alltid så med personer som är ”my way or the highway” - det kan bli konflikter. AIK måste vara medvetet om vilken tränare de anställt. Om det är några orosmoln så är det i sådana fall det.

Hur är han som person?

- Jag känner honom inte personligen på det sättet, men de gånger jag stött på honom så är han väldigt trevlig och professionell i media. Han kan säkert bli irriterad, men det är sällan han går på någon smäll i media.