FEM SPANINGAR: "AIK:s passivitet förbryllar"

SÅ VAR MATCHEN

Talande för den första halvleken var Henning Bergs skrik där han krävde mer av sina spelare. BP tog kommandot inledningsvis och kontrollerade spelet innan AIK hittade in i matchen via sina omställningar. Under den första 20 minutersperioden var det absolut AIK som var närmst ett ledningsmål trots lagets ganska statiska anfallsspel. De gånger det blev farligt för AIK var i omställningarna via Bersant Celina, Ioannis Pittas och Rui Modesto. Brommapojkarna återtog kontrollen i den senare delen av första halvlek och spelade både rörligt och finurligt. Ledningsmålet som föll via Ludvig Fritzsons vänster hängde i luften. Daleho Irandusts, Wilmer Odefalks och Alexander Jensens rörlighet gjorde det svårt för AIK att hitta rätt i sina defensiva positioner och både deras presspel och intensitet blev lidande. När första halvan blåstes av var det närmre 2-0 till BP än det var 1-1 och således var det säkert ett nöjt BP som gick till pausvila.

Under andra halvlek blev AIK aningen mer rörliga efter bytena på Ayari och Faraj. Ali och Andersson var mer aktiva och rörde sig i en högre hastighet än startspelarna. Samtidigt som Modestos fina 1-1 mål gjorde BP aningen mer tveksamma gav det också AIK lite självförtroende att börja spela bollen. Men det var inte förrän framförallt Ali kom in som spelet såg okej ut. Med en av sina första toucher skjuter han dessutom in det viktiga 2-1 målet som så när blev matchvinnande. Känslan var sedan att AIK kontrollerade matchen utan att alls dominera den. Lite snopet blev det så klart då när Vasic i den 90:e minuten drar ett skott på Papagiannopoulos hand och Karlsson blåste straff. Trots en svag straff av Vasic fick han tillbaka returen och kunde raka in det ganska rättvisa slutresultatet 2-2.

BROMMAPOJKARNA SER STARKA UT



BP hade bokat Tele2 för att kunna tjäna några extra slantar på besökande AIK-publik. Bojkotten gjorde dock att endast ca 4000 personer fick se ett Brommapojkarna som spelade både rörligt och skickligt. Jag har sagt det innan och säger det igen, BP har kommit ett steg längre i sitt bygge än förra året och sättet de anfaller på imponerar. Jensen, Fritzson, Odefalk och Irandust hade mängder av positionsbyten som gjorde det svårt för AIK att hitta rätt i defensiven. BP kom ganska enkelt upp till offensivt straffområde och skapade en del farligheter som hade kunnat ge dem fler mål. Jag imponeras av den helhet som BP visar upp och de är inte ett lag som kommer att husera i botten när serien summeras.

MATCHENS HÄNDELSE

Hands! I matchens absoluta slutskede sköt Vasic på Sotirios Papagiannopoulos hand. Handsregeln känns fortfarande svårtolkad men enligt mig i detta fall var handen i ett onaturligt läge och bollen var på väg mot mål. Med andra ord tycker jag att det var rätt att blåsa straff. Men det finns hela tiden ett "å andra sidan..". Jag förstår att det är svårt för domarna att ögonblicksbedöma en handssituation i straffområdet! Vasic slår sedan en svag straff men slår in sin retur och räddar en rättvis poäng till Brommapojkarna. Straffsituationen blir så klart avgörande för matchutgången och jag hade ärligt talat inte velat stå i Vasic skor för att slå den straffen i matchens näst sista minut.

FRÅGETECKNET

AIK:s passivitet förbryllar. I det uppställda anfallsspelet var rörelsen dålig och det var väldigt få initiativ som togs av spelarna framåt. Faraj, Ayari och Saletros lunkade mest runt och spelade i ett väldigt lågt tempo. Längs sidlinjen stod Henning Berg och skrek sig både röd och hes för att få upp intensiteten på sina mannar. AIK har massvis med individuell kvalitet och ska inte behöva vara underlägsna både Västerås och BP sett över 90 minuter. Visst är de starka i omställningsspelet och kanske vill backa hem, men med högre intensitet och bättre presspel skulle de båda kunna få fler kontringar samt ett mer etablerat anfallsspel högre upp i banan.

MATCHENS SPELARE

3: Daleho Irandust. Gör en riktigt stark första halvlek. Han visar efter sina långa allsvenska frånvaro att han fortfarande är en stor bollbegåvning. Han hittar bra ytor att operera i och gav en assist i sin första start.

2: Kristoffer Nordfeldt. Gör två kanonräddningar i första halvlek och håller på så vis AIK kvar i matchen. Trots två insläppta kan Nordfeldt vara nöjd med sin prestation.

1: Abdihakin Ali. Kom in och började springa igång AIK. Han bidrog till att AIK fick mer grepp om matchen och gjorde dessutom mål på ett välplacerat skott. Han känns absolut som ett bättre komplement på innermittfältet till Saletros än vad Celina gör.