FEM SPANINGAR: "Annars kan man sannolikt glömma det målet"

OFFENSIVEN BÄR HÄCKEN - MEN RÄCKER DET?

Under nye tränaren Paco Johansen släppte Häcken in mängder av mål på försäsongen. Defensiven skärptes en smula med tiden, men i de senaste två matcherna i allsvenskan har Hisingsklubben återigen varit på tok för öppna bakåt.

Det har resulterat i tre insläppta mål och en tappad 3-0-ledning mot Djurgården, samt en svängig historia mot BP som gav en 4-3-seger.

Fyra poäng på de två matcherna är inte dåligt i sig, och Häcken som klubb vinner hellre med 4-3 än 1-0, men det är likväl något som laget måste få bukt med snarast.

Mot Hammarby var offensiven delvis väldigt vass (inte minst efter paus), och det blev slutligen en tung seger. Men Häcken släppte samtidigt till flera jättelägen - på alldeles för enkla vis.

Den framåtlutande approachen både kan och ska finnas där. Men Häcken måste hitta vägar att både täppa till ytor, handskas med fasta situationer och undvika defensiva kontringar på ett bättre sätt.

Annars kan man sannolikt glömma målet om Europaplats i år. Ett mål som en klubb med Häckens ekonomiska muskler och kvalitativa spelartrupp givetvis ska ha - och kraven blir därefter.

TROTS FÖRLUSTEN - BAJEN TAR KLIV FRAMÅT

Bajen sökte och sökte under försäsongen utan att riktigt hitta rätt. Under de inledande matcherna i allsvenskan har Kim Hellbergs nybygge sakta men säkert tagit kliv framåt. Spelet har inte alltid klickat fullt ut - men poängen har ändå till stor del tagits under de första tre matcherna.

Det är en grymt viktig faktor för ett lag som förändrar mycket spelmässigt. Likväl tränarstaben som spelartruppen får ovärderlig arbetsro.

Mot Häcken spelade Hammarby periodvis väldigt bra i en svår bortamatch, och skapade flera vassa målchanser. Det resulterade i en helt jämn tillställning, där Bajen besviket fick vända hemåt med noll poäng efter att ha misslyckats med att döda matchen på lägena som uppstått.

Tungt för stockholmarna, men när laget tittar tillbaka på insatsen kan de ta med sig flera bitar av spelet in till en period med något, på pappret, ”enklare” matcher.

Då bör Hammarby få en tydligare fingervisning om var laget står just nu.

MATCHENS HÄNDELSE

I en match som är helt jämn och länge står och väger krävs det oftast en individuell prestation för att kamma hem segern. Den stod Even Hovland för denna dag - och löste de tre poängen till Hisingslaget.

FRÅGETECKNET

Hammarby spelade som ovan nämnt väldigt bra i perioder mot Häcken. Men tar man inte vara på lägena som uppstår, bland annat Besaras dubbla kalaslägen, blir det i slutändan oerhört svårt att vinna fotbollsmatcher. Det fick Bajen smärtsamt erfara på Hisingen.

MATCHENS SPELARE

1: Edvin Kurtulus. Läste spelet väl matchen igenom, låg bakom massor i offensiv väg och var påpassligt framme för att raka in ledningsmålet för Bajen. En klassinsats av Hammarbys mittback.

2: Zeidane Inoussa. Börjar varva upp ordentligt i sin nya klubb. Väljer så ofta det går den raka vägen mot mål, men värderar samtidigt väl i mer eller mindre samtliga situationer. Fin framspelning till Häckens kvittering.

3: Amor Layouni. Låg bakom mer eller mindre allt i offensiv väg för Häcken före paus. Snabbheten, den aviga spelstilen och löpstyrkan kan hota vilken backlinje som helst i allsvenskan. Tröttades ut efter paus.