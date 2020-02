FEM SPANINGAR: "Billborns profetia stämde - Slavia Prag numret större"

Billborns profetia stämde - Slavia Prag var för bra

Hammarbys tränare Stefan Billborn var både i fredags och under lördagsförmiddagen tydlig med att det skulle bli tufft för Bajen mot Slavia Prag. Han sa bland annat att Slavia Prag möjligen är det tuffaste laget som Bajen mött och därmed trodde han på en tuff uppgift. Det tjeckiska laget toppar den inhemska högstaligan, tog poäng av både Barcelona och Inter i höstens Champions League-gruppspel och återupptar dessutom ligaspelet på söndag i Tjeckien. Hammarby har också en bit kvar till att både svenska cupen och inte minst allsvenskan drar igång, samtidigt som laget tränat hårt under försäsongen och var tydligt slitet under lördagskvällen. Lagen var så sett i helt olika faser sett till sina respektive säsonger inför den här matchen, vilket också visade sig tidigt.

Hammarby fick då en mardrömsstart med två insläppta mål på åtta minuter och sedan fortsatte det åt det hållet. Slavia hade visserligen "bara" 3-1 i halvtid efter en individuell prestation och ett reduceringsmål av Muamer Tankovic, men det tjeckiska laget var sammantaget klart bättre, även om Hammarby också väckte liv i matchen i slutskedet med Gustav Ludwigssons 3-2-mål. Billborn fick därmed rätt om att det skulle bli tufft och möjligen kommer nog ingen ihåg den här matchen när kommande säsong är slut. Det brukar ju bli en del tuffa resultat på Hammarbys försäsonger?

Sandbergs mardröm - blunder och skada

Simon Sandberg hade ingen rolig kväll på Estadio Algarve. Högerbacken gav först bort matchens första mål, då han slog en alldeles för lös hemåtpassning mot Davor Blazevic, vilket gjorde att Nicolae Stanciu hann emellan och sköt 1-0 till Slavia Prag - och sedan åkte han dessutom på en skada. Det är förstås ännu oklart hur allvarligt läget är med backen, men det såg inte särskilt bra ut när han haltade av planen och dessutom fick hjälp att gå längs långsidan för att sedan få behandling.

Hammarby har också redan ett par spelare på skadelistan. Johan Wiland har som bekant axelbekymmer, Oliver Dovin fick en hjärnskakning i veckan, Paulinho är ännu inte hundra procent och även Imad Khalili skadade sig i veckan. Samtidigt var inte David Fällman och Dennis Widgren tillgängliga för spel den här kvällen, båda med anledning av att de inte reste med övriga i laget direkt till Portugal, då de skulle bli föräldrar. Fällman anlände dock under lördagen och fanns på plats på läktaren.

Hammarby var slitet och tröttkört

När Hammarby hotade Slavia Prag var det via omställningar, men de kom varken med jämna mellanrum eller med den fart som skulle krävas för att hota motståndaren ordentligt och som det gick att vänja sig vid när Hammarby spelade som bäst förra säsongen. Vid något tillfälle kom laget nära, men inte särskilt ofta. Det var just Muamer Tankovics briljans vid 3-1-målet och ett par lägen till. Bajen kändes slitet och något tröttkört efter tuffa träningsveckor, både med dubbla pass i Portugal och efter en tuff start på försäsongen både på Årsta och med lägret innan det på Bosön, som inledde det här året. De hängde helt enkelt inte riktigt med i det tjeckiska lagets tempo. Stefan Billborn varnade också för just det inför matchen och fick därmed rätt i det. Troligen hade det sett annorlunda ut på planen om matchen hade spelats i maj i stället.

Tankovics mål var ett ögonblick av briljans

Hammarby hade inte jättemycket boll och kom inte till särskilt många anfall, men när laget gjorde det hade Muamer Tankovic ofta ett finger med i spelet. Tankovic stod i första halvan av matchen för en individuell prestation, då han bjöd på en dragning i offensivt straffområde till ett reduceringsmål.

Tankovic var i vinter nära en flytt till Genoa, men den uteblev och nu är det oklart om han ändå lämnar för en liga vars transferfönster fortfarande är öppet, stannar till kontraktets slut i sommar eller skriver på ett nytt avtal. I vilket fall lär Hammarby behöva få in en ersättare om han lämnar. Tankovic visade åter att han håller en hög klass och därmed blir han förstås också svår att ersätta. Det går nog inte att få in samma klass direkt.

Hammarby-supportrar var på plats - höll igång trots mörker på planen

Hammarby har under senaste åren haft bäst publiksnitt på hemmaplan i allsvenskan, men har också genom åren haft med sig supportrar på klubbens träningsläger. Även till det här lägret hade flera supportrar tagit sig och under lördagskvällens match hördes både sång och flera svenska röster på läktarplats. Slavia Prag var därmed på läktaren i rejält underläge och förlorade åtminstone den matchen, även om det gick bättre för det tjeckiska laget på planen. Klart bättre.