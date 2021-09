FEM SPANINGAR: “Elfsborg förtjänade mer, MFF klarade karaktärstestet”

Ångesten låg över MFF under första

Tabelltrean Elfsborg och fjärdeplacerade Malmö FF låg en poäng från varandra innan omgången, och av matchinledningen att döma ville inget av lagen tappa mark till serieledaren AIK i guldstriden. Efter en passiv inledande kvart kom matchen igång på allvar – och då med Elfsborg i kommando. Per Frick försökte med mer eller mindre schyssta medel att få bollen i nät (ett mål blev avblåst för knuff) och ledde Elfsborgsstyrkan med kraft och finurlighet. Hemmalaget var närmast att ta ledningen i en mållös halvlek, där det verkade ligga en ångestkänsla över gästernas spel. Det small i närkamperna och ett aggressivt Elfsborg klarade av att attackera på flera olika sätt. Det var ett fantasilöst Malmö FF som uppträdde i första halvlek, där Adi Nalic inte kunde orkestrera anfallsspelet rätt och MFF hade svårt att få med Antonio Colak med under de första 45 minuterna – förutom vid ett läge efter dryga kvarten när anfallaren missade bollen i ett skottläge några meter från målet. ANNONS

MFF tillbaka in i guldstriden på allvar

MFF hittade de defensiva grunderna bättre, stabiliserade upp spelet efter pausen och tog över taktpinnen, utan att skapa de heta målchanserna. Efter en timme nickade dock Colak en hörna som rensades av Frederik Holst på egen mållinje. Colak och Nalic spelade upp sig när Skånelaget blev jobbigare att möta, men verkade sakna nyckeln för att låsa upp hemmaförsvaret – tills de fick hjälp av en gulsvart spelare. I den 77:e minuten slog Jo Inge Berget ett inlägg från högerkanten mot straffpunkten, dit Elfsborg-kaptenen Johan Larsson sprungit hem för att försvara – men nyckades bara nicka in bollen i eget mål efter att Colak touchat den lätt med pannan. Målet räckte för en extremt viktig seger, som skjuter tillbaka de himmelsblå in i den mest brännande guldstriden, där de är tre poäng efter serieledaren Djurgården. Blåränderna lyckades i sin tur besegra Degerfors i kväll. ANNONS

MFF klarade karaktärstestet

De visade upp en mogen insats i andra halvlek, utan att glimra, i skarp kontrast till de tre senaste matcherna. Där har Malmö FF staplat målchanser på rad mot Hammarby, IFK Norrköping och senast mot Djurgården – utan att ta mer än två poäng och bara göra tre mål dessa matcher. Med bärande spelare som Anders Christiansen och Oscar Lewicki borta lyckades MFF till slut vinna i allsvenskan för första gången på fyra matcher. Det var inte vackert, matchen präglades av mycket kamp, men till slut står de himmelsblå med en seger som tar laget förbi Elfsborg upp på tredje plats i tabellen. Efter den skakiga första halvleken är det faktiskt försvarsspelet som grundlägger segern. Det känns typiskt att de till slut vinner en fotbollsmatch utan att nödvändigtvis vara det bättre laget i kväll. Men MFF klarade karaktärstestet och visar att de kan vinna på annat än snygga sätt, i pressade lägen dessutom. ANNONS

Elfsborg förtjänade bättre

Elfsborg imponerade stundtals i första halvlek och en hemmaledning låg i luften. Men ju längre andra halvlek led ju mer tappade Elfsborg sitt grepp om matchen. MFF stängde igen på kanterna där hemmalaget framgångsrikt kom runt flera gånger innan pausen, och övertaget som tremannamittfältet André Römer-Frederik Holst-Simon Olsson hade på Erdal Rakip och Bonke Innocent åts upp efter pausen. Krafterna var på tomgång under de sista 20 minuterna och Elfsborg hotade aldrig MFF riktigt då. En kunde ana att förlusten mot Östersund i söndags inte skulle ha någon positiv effekt på laget, och mycket riktigt korsade lagens formkurvorna varandra när MFF bröt sin negativa svit i kväll. Det är ändå inte utan att man känner att Elfsborg förtjänade mer än en snöplig förlust på detta sätt. ANNONS