FEM SPANINGAR: "Elfsborg växer ut till en guldrykande ångvält"

Så var Tolinssons debut

Jesper Tolinsson har fått sparsamt med speltid i "det belgiska mörkret" och har även varit skadedrabbad sedan flytten från IFK Göteborg till Lommel SK. Bara 20 ligaframträdanden fördelat på två säsonger har det blivit och nu är mittbacken klar för IFK Norrköping på lån till nästa sommar. I sin första allsvenska match i Peking kastades Tolinsson in direkt från start, och debuten blev … tuff. Efter 20 minuter var ställningen 0-2 och även om Tolinsson inte var direkt inblandad i baklängesmålen stod han för ett par oprovocerade felpassningar och kom inte till sin rätt i den första halvleken. Vid det tredje målet fick mittbackstalangen inte undan bollen och debuten blev långt ifrån bra. Det återstår att se om 20-åringen, som har mycket potential i sig, kan få det att vända i sin andra allsvenska sejour.

Hedlund kan bli sista biten i guldpusslet

Elfsborg börjar mer och mer växa ut till en guldrykande ångvält. 15 raka matcher med poäng fram till plumpen mot BK Häcken i slutet av juli är ett näst intill osannolikt bra facit och med stimmet som Boråslaget nu är i är man definitivt favorit till SM-guldet. Det enda man saknat är en central anfallare som sprutar in mål (Sveinn Gudjohnsen sex mål och Per Frick två). Hemvändaren Simon Hedlund fanns inte med i matchtruppen i dag, men kommer garanterat göra det inom kort när han matchats i gång ordentligt. Om 30-åringen kommer får i gång målproduktionen ser jag inget som kan stoppa årets upplaga av IF Elfsborg.

Lind rejäl målsumpare

Efter Elfsborgs två mål under de första 20 minuterna var känslan att loppet var kört, men IFK Norrköping tog sig tillbaka och pressade ner Elfsborg ordentligt under slutskedet av den första halvleken. Victor Lind hade nästan en handfull målchanser, men sumpade alla. En nick (visserligen en bra sådan) tvingade Hakon Valdimarsson stå på huvudet, men när Midtjylland-lånet blev framspelad ett fritt läge av Christoffer Nyman prickade han inte ens målet, som stod öppet. Mål där och man hade kunnat skaka ordentligt liv i matchen ännu tidigare än vad man till slut lyckades med.

Norrköping har fått något att tro på - trots allt

Efter några svaga år har årets säsong varit en berg- och dalbana utan dess like för IFK Norrköping. Poäng i sju av de åtta inledande matcherna följdes upp av sex matcher utan vinst - för att sedan falla tillbaka i poängspåret med fem segrar på de sex senaste matcherna inför i dag. Förlusten svider nog temporärt för Peking, som skapade nerv i slutskedet från att ha varit uträknat vid 0-3. Sättet man kommer tillbaka på - och målchanserna man skapar genom hela matchen - gör att det ändå lär blåsa positiva vindar i Östergötland. Dessutom är en fjärdeplats (och möjlig biljett till Europa) långt ifrån omöjlig med bara tre poäng upp till Djurgården. Glen Riddersholms process har helt klart nått en bra bit på vägen.

Lurig match väntar - utan kuggen

I och med BK Häckens derbyförlust rycker IF Elfsborg i guldstriden, men trots allt ligger Malmö FF bara tre poäng bakom. Elfsborg går ett hyfsat behagligt spelschema till mötes de kommande omgångarna, men på lördag väntar en lurig match på Finnvedsvallen borta mot IFK Värnamo. Och man kommer tvingas spela utan kuggen Niklas Hult (avstängd efter tre varningar) som har startat samtliga tävlingsmatcher i år. Intressant att se hur de gulsvarta tacklar den uppgiften, även om man omöjligt kan ses som något annat än storfavorit med nuvarande form.