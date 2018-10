FEM SPANINGAR: "Ett hack i guldjakten, men inget ska kunna stoppa AIK"

AIK i kontroll - men fick göra 1-0 alldeles för enkelt

Den första halvleken handlade mest av allt om AIK. Rikard Norlings mannar slutar aldrig att vara stabila och hade god kontroll på sin motståndare under de första 45 minuterna. På läktaren satt jag egentligen bara och väntade på 1-0 (även om det inte var någon chanskavalkad som de svartgula bjöd på), och efter en halvtimme kom målet. Men AIK fick göra det alldeles för enkelt. Visst, ingen kan gnälla på ”Gnagets” kvalitet när de ställer om efter att ha vunnit boll men när Kristoffer Olsson och Tarik Elyounoussi mer eller mindre ensamma fick möjligheten lura bort ett vilset ÖSK-försvar kan man bara konstatera att det brast i gästernas försvarsspel. Någon av Örebros backar borde ha kunnat stoppa Olsson, eller åtminstone stängt till mer av ytan som han tilläts springa in i och helt ren rulla in 1-0 bakom Oscar Jansson.

Välförtjänt poäng för ÖSK, till slut

I den andra halvleken fick ÖSK mer att säga till om. Gästerna offrade mer bakåt för att kunna gå framåt, vann mer boll och tilläts av AIK att ta ett större initiativ. Det skapade en smygandes känsla av att AIK inte riktigt hade matchen i det grepp som man ofta haft den här säsongen. Efter en rad halvchanser fick så ÖSK en straff i den 85:e minuten, vilken man brände, och i den 93:e minuten dunkade Filip Rogic (hur många sena och viktiga mål gör han inte?) in 1-1 på ett läckert vis i det bortre hörnet. Välförtjänt, Örebro. AIK? De har, precis som Oscar Linnér var inne på i C More, sig själva att skylla. Det är svårt att förstå varför laget blev så passivt som det blev. Samtidigt ska det sägas att man inte var utan möjligheter att göra 2-0 i den andra halvleken och där saknades skärpan.

Ett hack i jakten på guldet, men inget ska kunna stoppa AIK

Även om det här sena poängtappet svider för AIK är det för mig ändå en fråga om när och inte om AIK vinner SM-guld 2018. Inget ska kunna stoppa Rikard Norlings gäng från Lennart Johanssons Pokal. Det krävs en total genomklappning för att det inte ska gå vägen. Motståndet framöver är inte av den enklare sorten (Djurgården, Malmö, Östersund) men även om de tappar några poäng där borde allt lösa sig till slut. Jag har svårt att se Hammarby eller Norrköping gå rent.

Framtida Olsson-försäljningen viktig för AIK

AIK stormar mot guld och inte mycket ser dystert ut i en klubb som annars blivit van vid olika sorters stormar. Något som på sikt skulle kunna bli ett orosmoln är dock den ekonomiska situationen, med tanke på den satsning man gjort för att ro hem SM-guldet 2018. Nyligen bekräftade sportchefen Björn Wesström i podcasten Radio Råsunda att AIK ser ut att gå back med ungefär 30 miljoner det här året och även om försäljningen av Alexander Isak i januari 2017 lyfte ekonomin rejält och har gett klubben möjligheten att göra det man gjort krävs större försäljningar eller Europa-spel framöver för att utvecklingen inte ska bli ohälsosam. Tittar man på dagens trupp finns det inte jättemånga spelare med potential för att säljas dyrt utomlands och det är säkert något man ser över. En som dock kan ge andrum inför eventuella Europa-miljoner nästa höst är briljante Kristoffer Olsson (vass i dag, återigen), som mycket väl kan säljas för en stor säck med pengar i vinter. En lyckad försäljning av honom kan bli väldigt viktig för AIK.

ÖSK i ett sårbart läge inför 2019

Örebro SK 2018 blev ungefär vad man kunde förvänta sig. Ett lag för bottenstriden ska de inte vara, men de har heller inte truppen för att över en hel säsong kunna bråka med topplagen. Efter en vass inledning på det allsvenska året kom en rejäl dipp och just nu ser allt ut att landa i en logisk mittenplacering. Frågan är vad det blir av Axel Kjälls lagbygge nästa år? En klubb som ÖSK måste använda varje krona rätt för att kunna hävda sig mot mer resursstarka konkurrenter och nu har man hamnat i ett väldigt sårbart läge när både Kennedy Igboananike och Nahir Besara sitter på utgående kontrakt. Tappar Örebro båda de spelarna är det ett hårt slag i magen. För hur ska de på något som helst sätt kunna ersättas om det faktum att de lämnar inte innebär några pengar in? Ska ÖSK kunna ta steg framåt måste den typen av spelare säljas för bra summor så att man i nästa skede kan investera delar av det man får in på nyförvärv som på sikt kan bli fullvärdiga ersättare. Nästa år kan en liknande situation med duktige Filip Rogic uppstå. Hans kontrakt löper över 2019 - så blir det försäljning där i vinter?