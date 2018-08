FEM SPANINGAR: "Fyra lag kvar i guldstriden - och AIK är favorit"

Elfsborg täppte till i första halvlek

Det är inget snack om att Elfsborg tog med den berömda bussen in på Friends Arena under söndagen. I försvarsspelet spelade de med en fembackslinje, de backade hem och försökte stänga ytor. De såg ut att gå för 0-0, med en förhoppning om att någon kontring, AIK-misstag eller individuellt skicklig aktion skulle kunna ge ett mål framåt. Den första halvleken blev också ganska taktiskt lyckad, med Borås-ögon sett, även om AIK nog borde ha gjort mål på något av de två fina lägen (Goitom/Sundgren från nära håll i andra minuten och Elyounoussi i ”friläge” i åttonde minuten) man skapade. Överlag var det AIK som höll i bollen men det sprakade inte nämnvärt under de första 45 minuterna, då Elfsborg stängde till och skapade en låst matchbild.

Det blev en logisk AIK-seger

AIK kom ut med en rejäl dos energi i den andra halvleken och när Henok Goitom missade i princip öppet mål från någon meters håll (sköt i stolpen när det såg svårare ut att bomma än att näta) undrade man om en utebliven skärpa hos den svartgula forwardsduon skulle kosta AIK två poäng. Men efter lite mindre än en timmes spel lyckades AIK vinna boll och hamna i en ovanlig situation sett till matchen - de fick nämligen attackera mot ett Elfsborg-försvar som inte var samlat. Det utnyttjades. Tarik Elyounoussi spelade Goitom fri i djupet och på ett läckert sätt chippade han bollen förbi Kevin Stuhr Ellegaard innan han rullade in det avgörande målet i öppen kasse. Om Elfsborg var nära att hota AIK därefter? Inte speciellt. Rikard Norlings manskap fortsatte att se stabilt ut och tog en logisk trepoängare, utan att sprudla. Det såg ut ungefär som det har gjort mot många av lagen som AIK besegrat, och maskinen som Norling byggt ihop imponerar.

AIK är guldfavorit för mig

Nu är det, som jag ser det, fyra lag kvar i guldstriden. Att hämta in elva poäng måste bli för tufft för Malmö och Djurgården (vilken käftsmäll på Bravida!) och därför tror jag att det står mellan AIK, Hammarby, Östersund och Norrköping. Peking tar emot Bajen under måndagen och alla förstår ju att den matchen blir extremt intressant sett till tabelläget. Den kan avgöra mycket. Visst, det är väl inte helt kört för Norrköping om de förlorar - men skulle de mentalt klara av att resa sig? AIK trummar hur som helst på och för mig är de favorit till att ta hem guldet. De har bäst trupp av de fyra lagen och är otroligt svårslaget. Elva insläppta mål på 17 matcher? Galet.

Nu är det bottenstrid som gäller, Elfsborg

En hel del har hänt i Elfsborg den senaste tiden. Klubblegendaren Anders Svensson har klivit in i ledarstaben, Issam Jebali har sålts till Rosenborg och tre nyförvärv (Frederik Holst, David Boysen och Chinedu Obasi) har hämtats in. I dag satt Svensson på bänken och Holst fanns på plan, men Boysen och Obasi hann inte bli redo för spel och det lär ta ett litet tag innan man kan se vad förändringarna kommer innebära i höst. Det kunde vi inte få svaret på redan i den här matchen. Men klart står i alla fall att Elfsborg numera på allvar är en del av bottenstriden i allsvenskan. Sirius är förbi och BP har samma poäng. Nu kommer det verkligen handla om att plocka ihop så många pinnar som möjligt. Något annat kan inte vara fokus - och vi vet vad den typen av situation kan göra med ett lag. Hur kommer Elfsborg hantera sitt läge? Räkna hur som helst med en tuff och utmanande höst i Borås.

…men Thelin duckar bottenstridssnack

På presskonferensen efter matchen var dock inte Elfsborgs tränare Jimmy Thelin sugen på att prata om tabellsituationen. Över huvud taget. Jag frågade om hur han ser på läget nu när både Sirius och BP vann och fick då svaret: ”Jag tänker inte på de två lagen. Jag tänker på vad vi ska göra och det är nästa match”. På min följdfråga om det innebär något för laget att befinna sig i den tabellsituation som de gör och chanserna till att prestera svarade han: ”Vi måste göra saker och ting bättre, och vinna fler matcher. Det är det vi tränar för varje vecka”. Han lär ju inse allvaret och troligtvis svarar han så för att han helst av allt bara vill slippa den typen av frågor och diskussion. Han skulle ju annars kunna vinna poäng och förtroende hos klubben/supportrarna genom uttalanden i media i det här läget, men det är tydligt att det inte är en möjlighet han vill försöka ta. Kanske är det smart att ligga lågt, men då gäller det att prestera också.