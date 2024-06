FEM SPANINGAR: "Guidettis energi smittade av sig"

TOTAL SPARTA PRAG-DOMINANS

Är du tjeckisk mästare så är du ett bra lag, samtidigt saknade Sparta Prag många spelare som bland annat deltar i EM. Och i halvtid skiftade man hela laget. Så det var långt ifrån hemmalagets bästa lag som AIK ställdes mot.

Men det blev en match där det svenska laget fick träna på försvarsspel. AIK hade väldigt stora problem.

I första halvlek hade AIK ett läge när Omar Faraj testade skott från 20 meter. Det var ungefär det.

Och det var ännu större hemmadominans i andra halvlek.

Nye tränaren Henok Goitom valde att köra 5-3-2. Tre mittbackar med Alexander Milosevic, Benjamin Tiedemann Hansen och Sotirios Papagiannopoulos. På kanterna Rui Modesto och Eskil Edh, alltså inte Mads Thychosen och Axel Björnström som båda bänkades.

Annons

BETYDER DET ATT COULIBALY KÖPS LOSS?

Låneavtalet kring Ismaila Coulibaly som AIK har skrivit med Sheffield United sträcker sig till den 31 juli och i veckan sa mittfältaren till Fotboll Sthlm att det blir svårt att stanna och att han är inställd på att flytta tillbaka till England. Men ändå fanns han med i startelvan i lördagens träningsmatch mot Sparta Prag. Betyder det att Coulibaly trots allt kommer att stanna, att han köps loss eller att låneavtalet förlängs? Om inte så är det ganska speciellt att starta honom i en träningsmatch om han snart lämnar, i stället för att spela in någon annan på den positionen.

Coulibaly hade, precis som hela AIK, väldigt tufft mot Sparta Prag. Laget fick försvara sig. Mittfältaren såg bland annat ut att ligga fel vid 0-1-målet.

MATCHENS HÄNDELSE

AIK gav bort flera mål. Vid 0-1 försvarade man svagt när hemmalaget spelade in bollen centralt i mitten på AIK:s planhalva, det såg ut som att det var Ismaila Coulibaly som låg fel. Indrit Tuci tackade och tryckte in bollen i mål. 0-2 kom efter ett inlägg som Omar Faraj borde ha rensat undan, men fick en felträff och serverade Ondrej Kukucka som gjorde mål. 0-3 kom också efter inlägg som Tiedemann Hansen nickade rakt ut till Markus Solbakken som klippte till. John Guidetti kastade sig och täckte, bollen hamnade hos Jan Mejdro som satte 3-0.

Annons

MATCHENS UTROPSTECKEN

John Guidetti. Här får det väl först sägas att det inte var tänkt att John Guidetti skulle få en viktig kvart. Men när det var 15 minuter kvar så åkte Omar Faraj på en skada och då fick Guidetti hoppa in. Anfallarens första match på nästan ett år. Och inhoppet var bra. Han kom in med mycket energi, vilket smittade av sig och när Guidetti var på plan så hade AIK sin klart bästa period i matchen. Med fem minuter kvar gjorde han mål. Anfallaren fick bollen felvänd i straffområdet, vände runt och tryckte in 1-3 med vänstern. Bra inhopp som gav mersmak.

MATCHENS BÄSTA AIK-SPELARE

Gudarna ska veta att det inte var helt enkelt att plocka ut de tre bästa AIK-spelarna i en match där det blev 16-2 i farliga chanser för hemmalaget. AIK försvarade sig i ungefär 75 minuter.

3: John Guidetti. Han var en injektion när han kom in. Då lyfte sig AIK och blev bättre. Lagets enda målskytt.

Annons

2. Victor Andersson. Var också en injektion när han kom in. Tog för sig. Var inblandad i 3-1-målet.

1: Anton Salétros. Bra fot och försökte. Fick jobba för flera centralt.