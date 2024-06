FEM SPANINGAR: Hammar har fått skit - men vann ännu ett derby

BLEV GLAD MEN FÖRVÅNAD

Piotr Johansson tvingades byta efter 14 minuter. Det är klart att det går att diskutera tränarnas beslut att i ett stekhett derby kasta in en 19-åring som aldrig startat i allsvenskan, som hade gjort tre inhopp (16 minuter under 2023 och en minut 2024). Jag blev förvånad med tanke på att Marcus Danielson satt på bänken. Trodde att han skulle komma in och Jacob Une Larsson flytta ut som högerback. Eller kanske att Haris Radetinac eller Peter Therkildsen skulle ersätta. Men jag blev glad att Theo Bergvall var den som fick hoppa in. Glad för att han äntligen fick chansen. Storebrorsan som fått stå i skuggan av lillebrorsan Lucas. Storebrorsan som nyligen kämpat sig igenom en jobbig skada.

Annons

Men glädje blev till jobbiga känslor. Led med Theo som efter bara 30 sekunder på plan rev ner Bazoumana Touré så att Hammarby fick straff. Lillebror fram och tröstade och försökte peppa storebror. Andra lagkamrater också fram och kramade om. Det syntes på Theo att det var jobbigt för han hade sedan svårt att komma rätt i första halvlek. Det var nog skönt med halvtid och att få samla ihop sig för han spelade upp sig i andra halvlek.

HAMMAR FORTSATTE ATT RETAS - OCH VINNA DERBYN

Fotbollsmatcher, framför allt derby, handlar inte alltid om vem som på pappret har det starkaste laget. Du behöver också ha rätt mentalitet, inställning, vilja. Du måste vara en lagspelare som jobbar hårt och vinner dueller.

Fredrik Hammar fortsatte att reta upp motståndare och fira frisparkar och gula kort och elda upp sina supportrar. Och om du möter ett lag som har Nahir Besara så är det inte smart att ta frisparkar strax utanför eget straffområde. Lucas Bergvall hade kanske påverkats av retstickan Hammar när han, 13 minuter efter att ha tröstat storebrorsan, gjorde en dum satsning och kastade sig och sparkade ner Hammar strax utanför eget straffområde? Frispak. Besara. 2-0. Fredrik Hammar har fått ta en hel del skit för att han inte är en tillräckligt bra fotbollsspelare. Det går att prata om och diskutera hur bra spelare han är. Några kommer vara för, andra emot. Men fakta är att han på två veckor har vunnit två derbyn.

Annons

MATCHENS HÄNDELSE

Det är enkelt att nämna skadan på Piotr Johansson eller att Nahir Besara var överlägsen. Men en som var på väg att inte nämnas i spaningarna är Hampus Skoglund. Men han förtjänar att nämnas och därför får han ta plats under matchens händelse. Högerbacken tar för sig mer och mer och gillar när han i första halvlek tog med sig bollen från egen planhalva och dribblade sig förbi fyra-fem motståndare innan han strax utanför Djurgårdens straffområde lämnade över den till en lagkamrat.

FRÅGETECKNET

Viktor Djukanovic. Individuellt och offensivt är Viktor Djukanovic en av Hammarbys absolut bästa spelare och en spelare klubben kan sälja för stora pengar. Om han får spela och leverera. Exakt samma sak är det med Bazoumana Touré. De konkurrerar om samma position. En plats som Toure nu har gjort till sin. Frågan är om värdet på Djukanovic inte är lila högt som det var i vintras?

Annons

MATCHENS SPELARE

3: Nahir Besara. Överlägsen. Tvåmålsskytt och hela tiden skicklig med bollen. Smart och hade hela tiden koll på var Djurgården kunde såras.

2: Bazoumana Touré. Fixade straffen till 1-0 och gjorde själv 3-0. Snabb och bra i djupet.

1: Samuel Dahl. Jättebra i första halvlek och bäst i hemmalaget.