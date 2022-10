FEM SPANINGAR: "Hammarby var storleken större än Kalmar"

Bajen spetsigare än Kalmar

Hammarby gjorde 1-0 på en hörna redan i den tredje minuten, och det satte så klart stor press på Kalmar att gå framåt, eftersom en seger behövdes för att smålänningarna skulle kliva upp på Europa-plats. Bortalaget såg lite skakat ut på ett fullpackat Tele2 Arena och klarade inte av att få igång något Kalmar-lir. Men runt minut tio började man våga mer och därefter följde en lång period av mycket bollinnehav för Kalmar. Det ledde dock inte till något framåt. Hammarby hamnade lågt i sitt försvarsspel men jobbade på bra och såg ut att ha god kontroll. Kalmar hade behövt vara lite snabbare, lite rakare och vågat lite mer offensivt för att få ut något. Samtidigt skulle kanske ett mer rakare spel öppnat upp för risker bakåt, vid eventuella bolltapp. Det dröjde till den 31:a minuten innan Hammarby fick bollen i sin ägo på riktigt igen efter att Kalmar hållit bollen inom laget. Och då gick det, till skillnad mot när Kalmar attackerade, ruskigt fort för de grönvita att komma till avslut. Därefter jämnades matchbilden ut och precis innan paus brände Darijan Bojanic ett friläge. Det kunde mer eller mindre ha avgjort den här drabbningen.

ANNONS

Övertänd Rydström

Det syntes även på Kalmars tränare Henrik Rydström att den här matchen betydde extremt mycket. Han var inte sen med att hugga på domaren när han tyckte att något felaktigt beslut fattats och med ett gäng minuter kvar av första halvlek var han nära att bli varnad, men kom undan med en tillsägelse från Andreas Ekberg. Då hade Rydström blivit helt tokig och studsat runt i ren ilska inne i den tekniska zonen. Lite övertänd? Ja, det såg så ut.

Hög klass på Bajens reaktion

KFF:s tålamod med sin något försiktiga spelidé gav dock resultat. I den 53:e minuten nickade MFF-lånet Sebastian Nanasi in en hörna och tände på den här matchens brasa rejält. Plötsligt var man bara ett mål ifrån att kliva om Bajen. Men Hammarby reagerade på bästa tänkbara vis och som så många gånger förr skapade man en farlighet efter inspel av vänsterbacken Mohanad Jeahze. Den här gången, i den 58:e minuten, placerade Gustav Ludwigson in 2-1 på ett läckert vis i bortre hörnet. Nämnde Jeahze nickade själv in 3-1 i den 63:e minuten. KFF reducerade visserligen en stund senare men därefter tog de grönvita över igen och ökade välförtjänt på till 4-2 innan slutsignalen. Ja, Hammarby var helt enkelt bättre och effektivare än Kalmar. Skillnaderna i resurser mellan de här klubbarna ska visa sig i tabellen och den här kvällen var Bajen en storlek större.

ANNONS

Tack för den här gången, allsvenskan

Häcken har säkrat titeln, Djurgården och Hammarby är klart för Europa-spel och Helsingborg och Sundsvall har redan degraderats. Inför den sista omgången är allsvenskan "död", med undantag för kampen om kvalplatsen. Där skiljer det två poäng mellan Varberg och Degerfors. Men någon större dramatik kommer det alltså inte bli nästa söndag. Trist.

Kalmar FF ska känna stolthet

Oavsett resultat i den här matchen och oavsett om man når en Europa-plats i år eller inte ska Kalmar FF vara stolt över vart man tagit sig som förening de senaste åren. Det var inte längesedan man fick kvala sig kvar i allsvenskan, ekonomin såg rakt av piss ut och framtidstron var svår att hitta. Mycket tack vare tränaren Henrik Rydström, som med sitt ledarskap och sina taktiska idéer förvandlat KFF till ett topplag, har verkligheten för klubben förändrats totalt. Ruskigt imponerande, och Kalmars stora orosmoln just nu är risken att man blir av med just Rydström. För vad händer då?