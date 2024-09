FEM SPANINGAR: "Imponerande av Bajen - och Madjed"

Hammarby IF

IF Elfsborg

IF Brommapojkarna

IF Elfsborg

Djurgårdens IF

SÅ VAR MATCHEN

Den första halvleken var något märklig, på så vis att det flera gånger om kändes som att Hammarby skulle få kontroll på matchen. Men så bet IFK Norrköping ifrån tack vare att man utnyttjade det faktum att Bajens tekniska kvalitet inte alltid var på topp - och sina fina offensiva lirare i form av exempelvis Christoffer Nyman och Kristoffer Khazeni. Det gjorde att hemmalaget, trots att man fick igång ett återerövringsspel relativt tidigt, fick nöja sig med kortare perioder av tryck mot Pekings mål. Hammarby kändes totalt sett snäppet bättre än sin motståndare men gästerna skapade flera farligheter och kunde utan problem ha fått in ett mål. Därför var det långt ifrån självklart att de grönvita ledde med 1-0 i paus. Men det gjorde man, efter ett sent mål av Jusef Erabi.

En bra bit in i den andra halvleken såg det ut som Hammarby skulle kunna jobba hem en viktig uddamålsseger, även om man inte radade upp några större farligheter. Men ett trippelbyte i Peking efter en dryg timme gav offensiv energi till gästerna och Andreas Alms mannar fick till slut in 1-1. Bortalaget lyckades vinna boll och såra Bajen via snabba attacker. På sätt och vis var det välförtjänt. Som helhet gjorde Norrköping en bra bortamatch och skapade nog för att göra minst ett mål.

IMPONERANDE AV BAJEN - OCH MADJED

Montader Madjed har länge beskrivits som en supertalang och alla har egentligen bara väntat på att det stora genombrottet ska komma. Men det har uteblivit och i flera månader gick 19-åringen utan speltid i allsvenskan i år. Samtidigt tvekade Madjed kring en förlängning med Bajen och därför såg det ut som att det aldrig skulle lossna för honom i grönvitt. Men därefter har tongångarna runt honom ändrats. Yttern har börjat få speltid av tränaren Kim Hellberg och nyligen skrevs ett nytt kontrakt mellan parterna. I svenska cupen mot Stocksund gjorde Madjed hattrick, mot IFK Göteborg senast ledde hans inhopp till en matchavgörande assist och mot Norrköping fick han så starta för första gången i allsvenskan sedan den 25 april.

För mig var han en av matchens bästa spelare och någon som utmanade sin gubbe hela tiden. Tidigare har det kunnat vara frustrerande att se honom spela, när han gjort så många lovande saker utan att faktiskt få ut särskilt mycket. Nu bjöd han på en ny assist och mer och mer pekar på att det är på väg att lossna för honom. Det är imponerande av Bajen att de lyckades övertyga honom om att skriva på ett nytt kontrakt och få Madjed att lyfta efter en tung tid. Men framför allt ska 19-åringen själv ha kredd för att han haft tålamod, jobbat på för att få sin chans och för att han fattat ett imponerande moget beslut att förlänga med Hammarby i ett lite oklart läge. Många unga spelare hade kastat sig över ett utlandskontrakt, för det hade Madjed säkerligen kunnat landa med tanke på potentialen han har, i hans situation.

MATCHENS HÄNDELSE

Eftersom några riktigt uppseendeväckande ögonblick saknades får det bli Andreas Alms fyra byten. Ja, det är enkelt att peka på dem när det blev som det blev och det var ingen raketforskning bakom tränarens beslut, men det går inte att runda att skiftena fällde avgörandet. Hammarby hade kontroll på matchen men tappade den på grund av att David Moberg Karlsson, Vito Hammershöy Mistrati, Tim Prica och Isak Andri Sigurgeirsson skickades in. De är skickliga spelare och de ger också en påminnelse om att Peking faktiskt har en hel del kvalitet - och bredd (åtminstone offensivt) - i sin trupp. Den kommer också göra att Norrköping räddar nytt kontrakt i allsvenskan, tror jag.

FRÅGETECKNET

Ska något lag rycka i Europa-striden? Nja, jag är osäker. Många lag är inblandade och inget känns klart mycket bättre än de andra. Det lär tappas poäng här och där, och bli en kamp in i det sista. Nu hade Hammarby chansen att verkligen sätta tryck på Djurgården inför deras hängmatch men i en serie som allsvenskan kommer man åka på den här typen av missräkningar. Inte ens Häcken på plats nio går att helt räkna bort från topp tre-kampen

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Montader Madjed. Visade att han är en svårgreppad ytter. Utmanade hela tiden. Fin assist till Bajens 1-0-mål.

2: Tim Prica. Jag gillade forwardens inhopp. Han kom till avslut, hade en fin framspelning till Arnor Traustason och stod för assisten till 1-1.

1: Arnor Traustason. Det finns säkert någon Hammarby-spelare som hade kunnat platsa här också, men Traustason förtjänar beröm. En tekniskt skicklig motor för Peking