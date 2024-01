FEM SPANINGAR: "Kan fullkomligt explodera"

Imponerande säsongspremiär

Det fanns en period för några år sedan då Häcken ständigt kändes underskattade av gemene man. Sedan SM-guldet 2022 har det av förklarliga skäl förändrats en aning, men när guldmakartränaren Per-Mathias Högmo nu har lämnat - och plockat storstjärnan Samuel Gustafson med sig - finns det fog för att underskatta Hisingsklubben igen.

Man ska givetvis inte dra för stora växlar av en träningsmatch. Men att detta Häcken, som är en bit ifrån färdigt truppmässigt, i årets första match med ny tränare spelar jämnt mot den danska ligaledaren, som varvar upp för återstart av säsongen, imponerar stort. Vi kan av det mesta att döma räkna med att Häcken är ett allsvenskt topplag även 2024.

Häckens startelva: Peter Abrahamsson - Sigge Jansson, Even Hovland, Abdolaye Faye, Adam Lundqvist - Mikkel Rygaard, Romeo Amane, Julius Lindberg - Amor Layouni, Srdjan Hrstic, Momodou Sonko.

Bredden imponerar

Under den udda spelformen som innefattade fyra ”halvlekar” på 27,5 minuter vardera rullade Häcken runt ordentligt med folk. Inte minst med halva matchen spelad, där ett stort gäng byten utfördes och inte en enda spelare som var med från start fanns med på planen (utom den evige Even Hovland). Det blev som väntat ett tapp kvalitetsmässigt mot ett Midtjylland som mönstrade ett mer namnstarkt lag (bland annat hoppade förre elfsborgaren André Römer in). Men Hisingsklubbens unga lag stod trots två insläppta mål som innebar förlust för en vass insats - och visade upp vilken nyttig bredd Paco Johansen har till sitt förfogande.

MATCHENS HÄNDELSE

Midtjyllands offensive kreatör Aral Simsir var matchens främste spelare och stod för två mål - där det andra var en stor delikatess. Efter att ha tagit sig fram längs vänsterkanten placerade den 21-årige dansken läckert in 2-2 i Peter Abrahamssons vänstra kryss. Helt otagbart, och otroligt vackert. Med minuter kvar av den tredje ”halvleken” höll sedan Kadir Hodzic på att bräcka den prestationen, men det blytunga avslutet utifrån gick rakt i stolpen.

FRÅGETECKNET

Med skadebekymmer på både Simon Sandberg och Valgeir Fridriksson tvingades nye tränaren Paco Johansen vara kreativ på Häckens högerbacksposition. Då fick unge mittfältaren Sigge Jansson förtroendet. En svår uppgift på en utsatt position, där 19-åringen stundvis hade det svårt. Inte minst i en-mot-en-situationerna mot tvåmålsskytten Aral Simsir. Det är inget som unge Jansson ska kritiseras för - men det belyser vikten av att Häcken inte drabbas av några långvariga skadeproblem till höger i backlinjen.

MATCHENS SPELARE

3: Romeo Amane. Bäst på planen. Ska mer eller mindre ersätta den enligt sportchef Martin Ericsson ”oersättlige” Samuel Gustafson i år. Då går det knappt att få en bättre start än vad 20-åringen fick mot Midtjylland. Ständigt spelbar, smart och pålitlig defensivt - och krönte insatsen med ett vackert avslut utifrån till 1-1.

2: Momodou Sonko. Jättetalangen har haft ögonen på sig från europeiska storklubbar under en längre tid. Den stora hajpen ser inte ut att påverka den vindsnabbe yttermittfältaren det minsta negativt. Med en allsvensk debutsäsong i ryggen ser Sonko än mer mogen ut, flyger konstant fram vid läge och lyckas nästintill ständigt med sina offensiva aktioner. Än är det väldigt tidigt på säsongen - men får Häcken behålla Sonko under våren kan han fullkomligt explodera.

1: Julius Lindberg. Vinterförvärvet som dominerade i Gais i fjol öppnade piggt i sin Häcken-debut. Ständigt initiativrik och bidrar med viktiga offensiva löpningar från mittfältet. Mattades av med tiden, men kan lämna Bravida arena med en positiv debut i ryggen.