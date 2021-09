FEM SPANINGAR: "Landslagsmässig insats av Widell Zetterström"

Första halvlek bäddade för MFF-vinst

Matchinledningen var jämn, men en bit in i första halvlek stod det klart att Malmö FF-spelarna bestämt sig för att de skulle bryta negativa trenden i allsvenskan, med bara en seger på de fem förgående matcherna innan dagens stormöte. De himmelsblå anföll aggressivt, kastade sig in i glidtacklingar och vann bollen flera gånger, och lyckades hitta ytor bakom en högt stående DIF-backlinje. Gästerna inledde hyfsat, främst genom ett par attacker av Edward Chilufya, men hade svårare under en period när intensiten vreds upp. Chilufya hade Djurgårdens bästa läge i den 39:e minuten men avslutade ganska lamt på den comebackande Johan Dahlin. Desto mer hade planens andra målvakt Jacob Widell Zetterström att göra. Först överlistade Antonio Colak målvakten på en straff i den 16:e minuten och gav MFF ledningen. Men 23-åringen vann de nästkommande duellerna med MFF-anfallaren, och stod för två fenomenala reflexräddningar inom loppet av tio minuter som höll Djurgården kvar i matchen.

