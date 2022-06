FEM SPANINGAR: “Lyckad MFF-debut av Sidibé”

Dahlin och Moisander tillbaka i elvan MFF formerade två olika startelvor i kväll. I den första gjorde målvakten Johan Dahlin och Niklas Moisander återkomst efter skador, där den senare var tillbaka efter tre månaders frånvaro. Hemmalaget hade ett bastant grepp om superettan-nian TFF och skapade tre klara målchanser inom de första tio-elva minuterna. Ledningsmålet dröjde en halvtimme och kom efter att Patriot Sejdius skott gått via en TFF-back och upp i krysset. Moisander var nära att göra sitt andra mål i himmelsblått - dock var stolpen i vägen i slutskedet.

Ett godkänt genrep av MFF

Matchen gick ner i tempo i andra halvlek och den andra MFF-elvan såg inledningsvis inte lika intresserad ut. 2-0-målet kom med kvarten kvar efter att Felix Beijmo ordnat en straff som Jo Inge Berget smällde in. Hemmalaget stod för en stabil försvarsinsats och lät inte TFF komma till någon målchans under hela matchen, samtidigt som de hade bud på fler mål. Ett godkänt genrep inför nästa Skånederby, det mot Helsingborgs IF i allsvenskan om en vecka.