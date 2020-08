FEM SPANINGAR: "Maktdemonstration av MFF att vinna utan centrallinjen"

En maktdemonstration av Malmö FF

Johan Dahlin stod över matchen och Rasmus Bengtsson är skadad. Lagkaptenen Anders Christiansen är avstängd precis som skytteligaledaren Isaac Kiese Thelin. En hel centrallinje rycks loss - men MFF kramar fram ytterligare en vinst, den åttonde i följd. Spelet var dessutom både rörligt och snabbt offensivt. Att laget har en stor trupp är redan en klyscha i Malmö. Den ligger också i enlighet med sanningen efter sådana här insatser.

Örebro fast i mitten

MFF:s John Dahl Tomasson sa inför matchen att ÖSK låg stabilt där de förväntades att ligga i tabellen. Det citatet kunde ha sagts av vilken motståndartränare som helst de senaste åren om Örebro. Laget vet sin plats i allsvenskan utan att kunna bryta sig loss mot de övre skikten -och 2020 ser ut att gå mot samma håll. ÖSK gör en okej match, trillar bollen bra när de får möjlighet uppe på offensiv planhalva, men hade behövt mer av en spetsspelare som Nahir Besara en sådan här match. Mot slutet är en kvittering aldrig riktigt nära.

Rakip levererade bland ersättarna

MFF gjorde fem ändringar till kvällens match. Svaret på centerfrågan i Kiese Thelins frånvaro blev Amin Sarr, som gjorde en godkänd insats i en ny roll. Hittills ser dock 19-åringen ut att komma mer till sin rätt med utgångsläge från kanten. Erdal Rakip gjorde sin klart bästa match i årets allsvenska på innermittfältet. Utöver kvitteringsmålet spelade han med en dynamik både offensivt och defensivt som inte setts tidigare i sommar.

Traustason letar efter sin roll

Islänningen gjorde sin andra allsvenska start på en månad på grund av småskavanker som han dragits med under sommaren. Han såg väldigt laddad och pigg ut inledningsvis. Under den första kvarten hade Traustason skjutit en gång, varit nära att styra in en boll, och frispelat Jo Inge Berget. Energin avtog sedan och till slut byttes han ut efter en timme. Som offensiv mittfältare har Traustason haft svårt att hitta en klar roll i Dahl Tomassons spelsystem och tappat en mer eller mindre ordinarie plats i startelvan sedan fjolåret. Bolltouchen visar att 27-åringen har en bra bit till toppformen men rörelsemönstret tyder på att han börjar hitta in i ett mer frisläppt MFF offensivt i år.

Ingen Dahlin för första gången i år

Johan Dahlin fick stå över en MFF-match för första gången sedan cupmötet med Värnamo i november förra året. Ersättare blev Marko Johansson, målvakten som kallades tillbaka från sitt lån i Mjällby inför cupfinalen mot IFK Göteborg. 21-åringen har tillhört MFF i fem år men först ikväll kom hans allsvenska debut i himmelsblått. Johansson hade inte mycket att göra på Jake Larssons nickmål, slog ett uppspel på en ÖSK-spelare vid ett tillfälle, och hade ett antal räddningar utöver det. En helt okej första insats för Johansson och det är oklart hur länge Dahlin blir borta.