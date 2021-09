FEM SPANINGAR: “MFF:s spökmotståndare slog till igen”

Åtta borta, sedan kom en ny skada i MFF Inför matchen stod det klart att sex spelare i Malmö FF skulle missa matchen på grund av skador, därtill var Jo Inge Berget och Anders Christiansen avstängda mot IFK Norrköping. Halvvägs in i första halvlek åkte MFF på ett nytt avbräck när mittfältaren Bonke Innocent satte sig ner på gräset för andra gången och tvingades kliva av. MFF inledde matchen med ett slags 4-2-3-1 där Veljko Birmancevic agerade i en nummer tio-roll, men bytet gjorde att den offensive Sebastian Nanasi gick på mitten bredvid Erdal Rakip. Vid det laget hade redan MFF-målvakten Ismael Diawara räddat Christoffer Nymans straff i den tolfte minuten, och Jonathan Levi prickade stolpen efter ett vackert anfall kort senare. Peking hade ett par riktigt bra perioder där de vållade hemmalaget stora problem under första halvlek, men de varade inte mer än några minuter innan MFF stabiliserade spelet igen.

Nalics mål såg ut att ge kontroll

21-årige Peter Gwargis fick sin startdebut för Malmö FF i dag och en chans att stryka minnet av straffen han orsakade mot IFK Göteborg för en månad sedan. Det gick inte alls bra. Högeryttern blev utbytt i paus mot Adi Nalic, som inte behövde mycket tid för att sätta sin prägel på matchen. Under den första kvarten efter pausen lyckades MFF stänga till centralt på mittplan och kom med fler man i sina attacker. Det resulterade i ett mål efter 59 minuter – och vilket mål sedan. Felix Beijmos högerinlägg hittade Nalic i straffområdet, som klackade bollen från 12-13 meters avstånd ända in i mål. Peking stack upp i sina attacker under den avslutande halvtimmen, men känslan var att MFF hade kontroll på gästerna och stoppade Norrköping i ytorna de var farliga i initialt. Särskilt sedan MFF gått ner till en fembackslinje under slutskedet, där Antonio Colak dessutom träffade virket för andra gången i matchen. Men är det något motstånd MFF aldrig tycks ha koll på är det IFK Norrköping.