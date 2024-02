FEM SPANINGAR: "Milslångt ifrån en optimal start på året"

Så var matchen

Med en skadeskjuten och bitvis oerfaren elva (mer om det senare) hade IFK Göteborg det tufft mot den danska ligasexan Silkeborg under fredagskvällen.

Matchen inleddes relativt jämnt, men med tio minuter spelade tog Silkeborg över allt mer - och fick utdelning kort därefter. I den 13:e minuten vann Pelle Mattsson en nickduell på hörna mot Adam Carlén - och skarvade bollen mot bortre stolpen där Thomas Santos blev bolltittande och Tonni Adamsen kunde raka in 0-1.

Blåvitt spelade upp sig igen under den första halvlekens gång och vaskade fram ett par halvchanser, men i stället var det Silkeborgs Kasper Kusk som kunde nicka in 0-2 på en retur framför mål efter dryga halvtimmen spelad.

Trots att det kunde ha blivit större siffror än så stod sig 0-2-resultatet till pausvilan.

Den andra halvleken inleddes på liknande vis som den första avslutades. Men, mer eller mindre från ingenstans, tog mittfältaren Abundance Salaou saken i egna händer och tryckte upp bollen i krysset med vänsterfoten. 19-åringens första mål i den blåvita tröjan.

Den blåvita reduceringsglädjen blev däremot kortvarig. För bara minuten efter rann Tonni Adamsen igenom - och fälldes otajmat av Pontus Dahlberg i straffområdet. Adamsen var säkerheten själv från elva meter och rakade enkelt in 1-3.

I den 70:e minuten kunde Emil Salomonsson dundra fram, och via en slumpboll i boxen vara påpassligt framme och rulla in 2-3. Det gav IFK Göteborg mersmak under slutet av matchen, men det resulterade endast i en målchans via Thomas Santos - och Silkeborg kunde slutligen räkna hem segern.

Blåvitts lag: Pontus Dahlberg (Elis Bishesari 73) - Emil Salomonsson (Rasmus Nåfors Dahlin 82), Gustav Svensson, Sebastian Hausner (Anders Trondsen 46), Oscar Wendt (Ben Magnusson 82) - Abundance Salaou, Adam Carlén, Benjamin Brantlind (Melvin Koliqi 64) - Thomas Santos, Gustaf Norlin, Vilmer Tyrén (Linus Carlstrand, 64)

Så gick det i startdebuten för stortalangen

Det stora utropstecknet i IFK Göteborgs trupp till försäsongslägret i Portugal var 15-årige Benjamin Brantlind. Mittfältaren debuterade (som yngst någonsin i klubben) för Blåvitts A-lag via ett inhopp mot Halmstad för en vecka sedan - och fick nu chansen från start mot Silkeborg.

Detta trots att framför allt Anders Trondsen, som har spelat på centralt mittfält under stora delar av sin karriär, fanns tillgänglig på bänken. Det säger något om tron på Brantlind från tränare Jens Askou.

Stortalangen, som aktas väldigt högt både i och utanför Blåvitt, stod av förklarliga skäl för ett och annat så kallat ”juniormisstag” - men var på det stora hela mogen, initiativtagande och modig i sitt spel. Det var långt ifrån här som Blåvitt förlorade matchen.

Att det är en spännande talang som IFK Göteborg har i sin ägo råder det inga tvivel om. Hur stor får framtiden avgöra. Känslan är att den framtiden kan komma förr snarare än senare.

MATCHENS HÄNDELSE

I mitten av den första halvleken ägde en sekvens rum som symboliserade stora delar av IFK Göteborgs match. Anfallaren Gustaf Norlin fick en till synes enkel, rak boll mot sig och skulle på ett tillslag spela tillbaka den mot Oscar Wendt. Passningen missriktades i stället fullständigt och gick alldeles för hårt flera meter bredvid den blåvite veteranen - och upp på rad sju på läktaren.

IFK Göteborg hade åter stora problem i offensiv väg. Det blev förvisso två mål denna afton, men de kom till via en drömträff i krysset och en slumboll i straffområdet. Inte via metodiskt framarbetade målchanser - vilket är det allra viktigaste offensivt under försäsongen.

Det går att ursäkta delvis med skadeläget i åtanke och att nye (offensive) assisterande tränaren Sindre Tjelmeland endast varit på plats i två veckor, men kraven på Blåvitts anfallsspel bör vara högre ställda än vad som visades upp mot Silkeborg alldeles oavsett.

Aktionen med Norlin i den första halvleken visade likväl att även många av de spelarna med en rad allsvenska matcher på kontot hade svårt att nå upp i tillräcklig nivå mot Silkeborg.

Det blev bättre mot slutet av matchen, men att IFK Göteborgs inledning på året oroar många blåvita supportrar är enkelt att förstå.

FRÅGETECKNET

Den största snackisen från Blåvitts första match under försäsongslägret i Portugal handlade inte om vilka spelare som var på planen - utan om vilka som saknades. Det var nämligen hela tolv (!) stycken.

Redan innan lägret valde tränarstaben att lämna hemma fem spelare i form av Sebastian Ohlsson, Hussein Carneil, Sileuman Abdullahi, Eman Markovic och Filip Ambroz av olika anledningar.

När startelvan mot Silkeborg släpptes stod det klart att ytterligare sju spelare tvingats kasta in handduken till matchen. Kolbeinn Thordarson, Lucas Kåhed, Johan Bångsbo, Arbnor Mucolli, Oscar Pettersson, Laurs Skjellerup och Alai Ghasem var alla otillgängliga.

Redan dagen före match var tränare Jens Askou påtagligt frustrerad över situationen. Den största boven är en gedigen rad förslitningsskador, menar han, och en del av förklaringen har han lokaliserat till det hårda underlaget på Valhalla IP hemma i Göteborg.

Huruvida Valhalla IP eller andra faktorer har varit den främsta anledningen till manfallet går det att orda om - men klart är att detta är milslångt ifrån en optimal start på året för Blåvitt. Ett IFK Göteborg som ska försöka lägga fjolårets misär bakom sig. Ett IFK Göteborg som ska försöka implementerad ett nyutstakat, mer offensivt, spelsätt.

Blåvitt jobbar hårt på nyförvärv och hade förhoppningar om att ha minst två till på plats i Algarve, men det hela har dragit ut på tiden och Jens Askou får vänta ytterligare en tid på förstärkning, enligt Fotbollskanalens uppgifter.

Bristen på nyförvärv ihop med det enorma manfallet har sinkat den så viktiga nystarten för Blåvitt. Med endast två veckor till cupstart börjar goda råd bli dyra. Ola Larsson har ett hästjobb att stå för de kommande veckorna som är svårt att avundas.

MATCHENS SPELARE

3: Oscar Wendt. Bäst på planen (i Blåvitt). Märk väl, ingen i IFK Göteborg gjorde någon särskilt vass match. Men bland många svagare insatser kan Oscar Wendt lämna planen mest rakryggad. Veteranen hade skaplig koll på sin kant defensivt, var trygg i passningsspelet - och stod dessutom för en läcker nedtagning på en svår boll från Pontus Dahlberg. Flyttade in som mittback i den andra halvleken och skötte även det okej.

2: Thomas Santos. Även här var det ingen bedårande insats, men trots det hade dansken slutat högre upp på listan om det inte vore för det svaga ingripandet vid Silkeborgs 1-0-mål. Var annars den spelare det hände överlägset mest kring i offensiv väg. Han var stundtals alldeles för ensam i det avseendet - men Santos snabbhet, löpvillighet och kvicka fötter är fortsatt väldigt viktiga egenskaper för detta Blåvitt.

1: Abundance Salaou. Stod för ett mycket vackert reduceringsmål i upptakten av den andra halvleken. Det räckte för att kvala sig in på listan den här gången.