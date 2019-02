FEM SPANINGAR: Så var debuten för Hammarbys nya brassar

Välförtjänt seger för Hammarby

Ja, det blev seger igen för Hammarby på lägret i Turkiet. Laget förvaltade två straffar som avgjorde matchen. I spelet var de grönvita spelarna också snäppet bättre än sina motståndare. Stundtals hittade man rätt offensivt med fina kombinationer och man kunde ha gjort fler mål än två. Vilka som var pigga? Utöver de som nämns senare i den här texten så går det att konstatera att Leo Bengtsson och Sander Svendsen gjorde pigga inhopp (Bengtsson satte ett klassmål till 3-0 i slutminuterna när han lurade bort några motståndare och dunkade in bollen i nät via ribban) och att Darijan Bojanic återigen visade upp sin fina teknik (bland annat på en frispark i inledningen av matchen) men kanske kroknade lite in mot pausvilan.

Scoutens favorit: Tim Söderström

En scout för Trabzonspor såg matchen på plats. Han var nyfiken på Serge-Junior Martinsson Ngouali och verkade bli lite besviken när han fick höra att mittfältaren är skadad. Vem han istället fastnade för i Hammarby? Tim Söderström. Det är lätt att förstå varför. Mot Shonan Bellmare visade Söderström upp den otroliga genombrottskraften som han har och som tränaren Stefan Billborn berömt så ofta han fått chansen. Vid ett tillfälle tog han sig förbi fyra-fem motståndare bara genom att accelerera med bollen. Den tidigare BP- och Djurgården-mittfältaren blir väldigt intressant att följa i Bajen i år.

Så var debuten för Jean i Hammarby

Bajens nye vänsterback Jean Carlos de Brito, som klubben själv säger ligger längre fram i sin utveckling än vad Neto Borges gjorde när han värvades in, fick göra sin debut mot det japanska laget. 23-åringen startade matchen och presterade väl ungefär på en nivå som man förväntar sig att en brasse som bara varit på plats i några dagar ska göra. När det gäller positionsspelet finns det, vilket Hammarby inte gjort någon hemlighet av, saker att slipa på men det lärde sig Neto med tiden och Jean har intressanta egenskaper när det kommer till hans passningsspel och man ser att han gärna vill framåt i planen och bidra offensivt. I den här matchen var det tydligt att Jean ville spela säkert och han gjorde definitivt ingen dålig insats, snarare en fullt godkänd sådan som. Det kommer bli spännande att se honom framöver, när han kommit in i allt mer och kommunikationsmissarna på planen blir allt färre. I den andra halvleken bjöd han på flera offensiva aktioner som var läckra och vid ett tillfälle var ett inlägg från honom efter att han tagit sig förbi flera motståndare nära att nå fram till Nikola Djurdjic i ett farligt läge.

Zé Vitor centimeter i från att näta

Hammarbys andra brassevärvning, forwarden Zé Vitor, fick hoppa in med en halvtimme kvar att spela och även om han har plockats in med vetskapen om att det inte är lika säkert att han kommer kunna leverera lika bra som Jean till en början ser han väldigt spännande ut. Sportchefen Jesper Jansson har beskrivit honom som ”råstark” och att han är lite lik en ung Alvaro Santos. Mot Shonan Bellmare fick vi se honom använda sin tyngd i duellspelet och han var faktiskt bara centimeter i från att göra mål, men han nådde inte fram till bollen när målet var helt öppet efter pass inifrån straffområdet. Så även 20-årige Zé Vitors debut var lovande.

Vem blir Hammarbys kapten?

Kennedy Bakircioglu och Jiloan Hamad har lämnat Hammarby, vilket gör att en ny lagkapten/nya lagkaptener ska utses till 2019. Vem som tar över? Något beslut har inte kommunicerats men det är ingen vild gissning att David Fällman ligger bra till. Mittbacken hade bindeln när han spelade mot Frej och HJK. Imad Khalili var kapten mot St Pölten och har växt ut till en ledare i laget, men han ser ju inte att bli lika ordinarie i startelvan och kan nog falla bort på grund av det. Nikola Djurdjic var kapten mot Shonan Bellmare och har en mentalitet som sprider viktig energi i laget. Någon av de tre namnen lär det stå mellan. Fällman är en vältalig herre med en aura som skvallrar om att han är en ledare. Dessutom kommer han troligtvis vara en kugge längst bak i planen i år, en spelare som styr och ställer en hel del.

Hammarbys lag: Davor Blazevic - Simon Sandberg (Mats Solheim 46), Mads Fenger (Marcus Degerlund 75), David Fällman (Kossounou Odilon 75), Jean Carlos de Brito - Tim Söderström (Dusan Jajic 60), Jeppe Andersen (Nikola Djurdjic 80) - Vladimir Rodic (Sander Svendsen 15), Muamer Tankovic (Imad Khalili 46), Darijan Bojanic (Leo Bengtsson 46) - Nikola Djurdjic (Zé Vitor 60)