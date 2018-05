FEM SPANINGAR: ”Sandberg ger Hammarby ett viktigt verktyg”

Pigg inledning av MFF

Ett pressat Malmö FF inledde matchen piggt och hotade bland annat i djupled genom Carlos Strandberg. Kanske är det något man bara låtsas att se i ett sånt här läge för att det ”passar in” i storyn, men MFF såg bestämt och hungrigt ut. Man skapade en hel del på omställningar och 1-0 kom efter att Markus Rosenberg läckert vänt upp med bollen, hittat fram till Eric Larsson och gett gästerna ett övertag i anfallet. Sören Rieks dunkade till slut in bollen i nät efter att ett Mattias Svanberg-skott täckts fram till honom i bra läge. Hammarby hade som vanligt ett farligt omställningsspel, men allt flöt inte riktigt på som tidigare de första 25-30 minuterna. Därefter fick de mer kontroll på grejerna och överlag kom man runt en hel del på sin högerkant där Simon Sandberg är vass med sina inspel. 1-1 kom efter en touch på en hårt slagen frispark av Muamer Tankovic.

Man undrar ju vad som ska få Hammarby att förlora

I paus kallade MFF-tränaren Daniel Andersson Hammarbys 1-1-mål för ett ”jävla pissemål”, i en intervju med C More. Samma sak lär han inte säga om MFF:s 2-1-mål, för det var ett klassmål. Sören Rieks i djupet till Strandberg, som slog ett inlägg till Mattias Svanberg som stormade fram och tryckte in bollen i nät. Där och då talade så klart mycket för MFF, men Hammarby är som alla vet inne i ett flow och gav aldrig upp tanken på poäng. 2-2-målet påverkade så klart mycket och gav Bajen en välbehövlig boost i ett läge då det inte hade varit ologiskt med ett tredje bortamål. När sedan Lasse Nielsen åkte på sitt andra gula kort för kvällen var känslan att den här matchen inte kunde sluta med annat än en hemmaseger. Hammarby är verkligen inne i ett ”inget kan stoppa oss”-läge. De grönvita fick in 3-2 kort efter det röda kortet, när Sander Svendsen drog med sig Egzon Binaku fram i planen och gav Serge-Junior Martinsson Ngouali en stor yta på högerkanten. Han fick bollen i djupet och hittade sedan in till Pa Dibba som rullade in bollen i nät. MFF befinner sig i en kris, men det är fortfarande MFF och man undrar ju vad som ska få Hammarby att förlora om inte ett 2-1-underläge i andra halvlek mot ett Malmö med ny tränare.

Sandberg ger Hammarby ett viktigt verktyg

Sportchefen Jesper Jansson har träffat rätt med flera nyförvärv i vinter. En som så klart hamnar i fokus är forwarden Nikola Djurdjic, som redan gjort sex mål och två assist, och han känns som någon sorts katalysator till att allt lossnat med sitt slit och sin attityd utöver de poängen han gör. Men jag vill också höja ytterbacken Simon Sandberg, som nu gjort assist i tre raka matcher och forcerar fram längs sin högerkant. De vill gärna komma runt via honom och när de lyckas med det är han ofta precis i sina inlägg. ”Han är viktig för vårt spel, lika stort hot som han är framåt är han bra bakåt. Jag är inte ett dugg förvånad över att han presterar så här”, sa tränaren Stefan Billborn om Sandberg på presskonferensen efter matchen.

Aktiv Andersson på linjen

Inför matchen har MFF:s nye (tillfällige) huvudtränare Daniel Andersson varit tydlig med att man inte kommer att kunna förändra särskilt mycket spelmässigt till den här matchen, eftersom schemat är så tajt som det är. Han har istället pratat om att det handlar om att pumpa in energi i laget. Om det är en av anledningarna till att han var väldigt aktiv på sidlinjen under hela matchen? Möjligt. Tränaren/sportchefen gestikulerade ofta och visade känslor hela tiden. Jag kan inte minnas en enda gång som han satt ner på bänken.

Ingen dålig insats, men…

Ingen Malmö FF-supporter vill väl i det här läget ens veta av ordet prestation, för det är ju så klart bara resultaten som räknas. Men de himmelsblå var i den här matchen rejält bättre än tidigare. Problemet? Försvarsspelet i eget straffområde och Lasse Nielsens utvisning, enkelt summerat. Det här var egentligen ingen dålig insats av MFF, men det är precis så som Daniel Andersson påpekade under presskonferensen efter slutsignalen; det spelar ingen roll. Malmö skriker efter två segrar inför sommaruppehållet. De måste på något sätt hitta kraft att bara köra rakt in i kaklet innan VM-uppehållet, för att krisen inte ska bli djupare än vad den redan är.