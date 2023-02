FEM SPANINGAR: "Slarvigt, Djurgården"

Nya mattan ställde till det

Det var på tiden att Tele2 Arena fick en ny konstgräsmatta. Nu har den rullats ut efter handbolls-VM:s slut och tisdagens match mot IFK Värnamo var Djurgårdens första på det nya underlaget. Det märktes att mattans plaststrå ännu inte hunnit trampas ner ordentligt, för bollen ”svävade” längs med marken och tog oförklarliga banor när spelarna passade. Den stack också i väg i olika situationer när spelarna försökte driva den framåt. Förutsättningarna ledde till en del enkla misstag. Exempelvis var Tommi Vaiho på väg att fumla in en hemåtpass i eget mål när han i den första halvleken fick till en rejäl felträff.

Slarvigt, Djurgården

Tidigt in i matchen slog Hampus Finndell, från en position inne i eget straffområde, en tokig passning rakt upp i planen på en Värnamo-spelare. Det gav sedan Ajdin Zeljkovic ett drömläge att placera in 1-0, vilket han gjorde. Slarvigt och lite talande för den blårandiga insatsen i första halvlek. Man hade en del boll men saknade kraft och skärpa i sitt spel. Man hanterade inte riktigt Värnamos press och fick heller inte grepp om IFK med sin egen press. Efter en halvtimme satte Värnamo 2-0 och offensivt såg bortalaget mycket mer vasst och hungrigt ut.

Bättre andra halvlek av Djurgården

Djurgården spelade upp sig i andra halvlek. Med en större rörelse och ett bättre bolltempo lyckades man trycka ner Värnamo på smålänningarnas planhalva på ett helt annat sätt. Efter en dryg timme visade man också upp teknisk skicklighet när Victor Edvardsen slog in en frispark som Carolos Moros Gracia på ett läckert vis nickade in till 2-1. Men en stund senare jobbade Värnamo till sig en hörna som resulterade i ett 3-1-mål och även om Djurgården därefter återigen styrde matchbilden lyckades bortalaget även få in 4-1 innan domaren blåste av drabbningen. Siffror som inte är smickrande men rotationen i truppen för att få matchtid på många spelare i den här matchen och mot Sirius i dagarna är så klart en av anledningarna till varför det blev som det blev. Jag tror inte Djurgården känner någon större stress av det här resultatet, de har en fin grundplattform att luta sig mot när allvaret nu börjar.

Är Edvardsen fortsatt nummer ett?

På måndag spelar Djurgården sin första tävlingsmatch för året, hemma mot Landskrona. En av frågorna som är aktuella inför den drabbningen är: kliver Victor Edvardsen in i tävlingssäsongen som en startspelare? Och var kommer han i så fall spela? Efter Oliver Bergs intåg är min känsla att han går först som ”nia” och Edvardsen har spelat en del ytter under försäsongen. Men på kanterna ser Joel Asoro och Gustav Wikheim ut att stå främst i kön. Dessutom smyger nye Jacob Bergström med i bakgrunden och utmanar om den centrala forwardspositionen. De offensiva alternativen är många för tränarduon Bergstrand och Lagerlöf, och det kommer således krävas prestationer på toppnivå av spelarna som vill starta i Europa Conference League-åttondelarna i mars. De inledande cupmatcherna lär säkert väga tungt när tränarna ska ta ut laget till Europa-matcherna och därför blir de extra spännande att följa.

Käck ger alternativ

Skadeproblem i fjol, men nu är Elliot Käck tillbaka. Mot Värnamo gjorde han en okej insats. I och med hans comeback har Djurgården nu tre vänsterbacksalternativ tillgängliga och nu har Pierre Neurath Bengtsson testats som mittback. Huruvida Neurath Bengtsson är ett reellt alternativ på mittbacksplatsen för tränarstaben (efter Hjalmar Ekdals flytt) eller om det främst handlar om att kunna ge honom speltid återstår att se. Oavsett känns Elias Andersson som solklart förstaval på vänsterbacksplatsen när tävlingssäsongen nu ska dra igång igen.