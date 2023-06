FEM SPANINGAR: "Svårt att se Brännström leda AIK i nästa match"

Stukat AIK

Bilal Hussein, Axel Björnström och Erick Otieno avstängda. Alexander Milosevic, Jimmy Durmaz och Jetmir Haliti utanför truppen. Viktor Fischer och John Guidetti på bänken. Avbräcken gjorde AIK rejält stukat inför den här matchen. Aboubakar Keita fick ta sig an rollen som någon form av vänstermittback med 18-årige Taha Ayari framför sig, och på bänken fanns bara två defensiva spelare, 19-årige defensive mittfältaren Lamine Dabo och 17-årige backen Ayo Rupia-Ellis. Ingen av dem hade spelat en enda allsvensk minut inför drabbningen. Bara sett till tabelläget var Elfsborg klar favorit till segern inför avspark och AIK:s frånvarolista gjorde känslan av det ännu mer tydlig.

Elfsborgs skicklighet blev för svår att hantera för AIK

AIK åkte också värsta tänkbara starten. En feltajmad aktion av Kristoffer Nordfeldt bjöd Elfsborg på ett 1-0-mål redan efter en minut, och Borås-laget var nära att göra ytterligare ett mål några minuter senare. Men hemmalaget svarade faktiskt bra därefter. Med pigga ben och ett initiativrikt anfallsspel vållade man problem för Elfsborg. Exempelvis spelades Omar Faraj fram till ett bra avslutsläge i den elfte minuten, men hans skott gick tätt utanför. Båda lagen vågade dock gå framåt och det ledde till en spännande och intensiv matchbild. Elfsborg är ju ett explosivt lag som är väldigt skickligt på att snabbt gå till attack, vilket så klart skapade en lurig situation för ett AIK i underläge. Efter en halvtimme kom också 2-0, efter att hemmalaget inte hängt med i ett gulsvart anfall. När Jimmy Thelins mannar får spelet att klaffa ser allt så himla självklart och enkelt ut. Då är det inte lätt att agera försvarande lag och Elfsborgs kvalitet blev helt enkelt för svår att hantera för ett tilltufsat AIK, som bjöd på kostsamma koncentrationsmissar.

AIK slet till sig en nerv

AIK bytte in John Guidetti i paus och försökte väcka liv i den här matchen under de sista 45 minuterna. Men förgäves. När man väl skapade något riktigt hett lyckades Elfsborg styra avslut i målställningen och totalt sett gjorde man en något sämre fotbollsmatch än sin motståndare. Abdussalam Magashy reducerade sent och AIK slet verkligen för att få med sig någonting från den här fajten, men Elfsborg är ett riktigt bra lag och borde egentligen ha gjort något eller några mål till på de chanser man skapade. Elfsborg lär vara tillfreds med sin bortainsats men samtidigt känna att man kunde ha satt spiken i kistan tidigare. Nu fick faktiskt AIK till en nerv i slutskedet av matchen.

Svårt att se Brännström leda AIK i nästa match

AIK går till sommarvila som nästjumbo i allsvenskan. Efter tolv omgångar står man på sju poäng och man har fyra poäng upp till säker mark. Härnäst väntar BP den 1 juli och jag har väldigt svårt att se att huvudtränaren Andreas Brännström leder AIK även i den matchen. Avgångskrav riktades mot honom under derbyt mot Djurgården och så även i samband med den här matchen. Efter slutsignalen hölls exempelvis ”Avgå Brännström”-banderoller upp från tre olika supportergrupperingar. I dagarna stod det klart att hans assisterande Mesut Meral, som Brännström kämpade hårt för att få in i AIK, lämnar efter den här matchen och då undrar jag: hade det verkligen hänt om ”Brännan” känt sig säker på att han sitter kvar på sin post? AIK har stora trupproblem att lösa i sommar och spelargruppen tycks inte ha fungerat som en enhet under våren. Men Brännström har uppenbart misslyckats med att få ut max av sitt material. Ja, skador har förstört en hel del och tränaren saknar säkert spelartyper som han vill ha i ett lag - men att göra den här truppen till ett bottenlag är alldeles för dåligt. När stora omkastningar nu krävs från sportchefen Thomas Berntsen känns det osäkert om Andreas Brännström verkligen kommer bedömas som rätt man att föra laget vidare. Går det att göra en nystart med honom? Externt är trycket på tränaren stort och finns det verkligen förtroende nog internt, bland spelare och övriga ledare? Hektiska dagar och veckor väntar oavsett för nämnde Berntsen.

Ondrejka lär börja knacka på landslagsdörren

20-årige Jacob Ondrejka tackade för sig i Elfsborg under söndagen, genom att göra ett mål och därmed sin efter poäng (sju mål och fyra assist) för den här allsvenska säsongen. Nu drar han vidare till belgiska Royal Antwerpen och kan njuta av en helt fenomenal vårsäsong. Han är en av de spelarna i serien med störst X-faktor och kan Ondrejka fortsätta ta kliv utomlands kommer han snabbt bli ett alternativ för A-landslaget. Han var med på januariturnén i vintras, så att Janne Andersson har koll på honom är givet. Jag kan åtminstone inte se att han inte blir en landslagsman någon gång i framtiden. För Elfsborg är det så klart ett tungt tapp att bli av med Ondrejka, men yttrar som Jeppe Okkels och Alexander Bernhardsson håller också hög allsvensk klass.