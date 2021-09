FEM SPANINGAR: "Yakob och Norlin tog chansen i Blåvitt"

Ett fall framåt för IFK Göteborg Nykomlingen Halmstad låg inför matchen en poäng före tabelltolvan IFK Göteborg, men hade som förväntat mindre av bollen när matchen blåstes igång på Ullevi. Blåvitt spelade ett ganska fyndigt anfallsspel utan att skapa några hundraprocentiga målchanser under de första 45 minuterna. Den fick HBK genom Mikael Boman i den 32:a minuten, men Giannis Anestis räddade friläget till en hörna. På tilläggstid belönades Blåvitts bollinnehav när de fick hål på gästerna till slut. Tobias Sana mötte Gustaf Norlins inlägg med en vacker halvvolley vid den bortre stolpen och gav Blåvitt ledningen. Utan att glänsa var spelet ett fall framåt sett till hur det sett ut den senaste tiden, med större rörelse och en beslutsamhet som inte ruckades på någon gång under kvällen.

Odramatisk Blåvitt-seger för en gångs skull

HBK inledde andra halvlek med ett jätteläge efter fyra minuters spel när Boman hittade Joel Allansson några meter från målet, vars avslut gick via låret och utanför ett nästan övergivet mål. Halmstad tog över bollinnehavet där men hade inget recept för att överlista IFK-försvaret. I den 63:e minuten dubblade istället Blåvitt ledningen när Marcus Berg rundade målvakten efter Sanas lyckosamma frispelning och placerade in 2-0. HBK hade inga drag kvar efter målet och IFK kunde bevaka resultatet på ett lugnt sätt under den andra hälften av halvleken. Segern var Mikael Stahres fjärde med Blåvitt efter EM-uppehållet, men de tidigare har präglats av ett tydligt drag av nerv och dramatik. För att hitta en så här lugn Blåvitt-seger får man gå tillbaka till den andra omgången, när AIK besegrades med samma siffror på Ullevi.