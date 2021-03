FHM:s besked: Allsvenskan kan komma att spelas inför publik

Den allsvenska fjolårssäsongen spelades nästan helt utan publik på grund av coronapandemin. Nu kommer dock glädjebeskedet att supportrarna kan vara välkomna tillbaka till arenorna från och med den 11 april.

Förutsatt att smittläget inte förvärras den närmaste månaden har Folkhälsomyndigheten nu öppnat för publik på plats den 11 april, skriver GP. Till att börja med handlar det dock om låga publiknivåer, poängterar idrottsminister Amanda Lind (MP).

- De (FHM) har föreslagit en trappa där man kan anpassa nivån på hur många som kan tas in i en publik, beroende på smittläget. Jag tror att alla ser framför sig att det kommer att bli en stegvis återöppning. Där föreslår Folkhälsomyndigheten att ett första steg ska kunna tas 11 april om smittläget inte försämras, säger Lind till GP.

I remissvaret från FHM framgår att Folkhälsomyndigheten ser fyra olika möjliga begränsningar baserat på smittspridningen: 8, 50, 100 och 150. Samtidigt skriver man att de olika gränserna "kan justeras vartefter smittläget förändras."

Men det finns alltså inget formellt beslut fattat av regeringen i frågan.

"Vill förtydliga att det inte rör sig om något nytt besked eller beslut från regeringen angående detta, även om rubriken i GP kan få det att framstå så. Ministern refererade enbart till Fohms remissvar från den 26/2 där de talar om en stegvis öppning om smittläget tillåter och datumet 11/4", skriver Amanda Linds pressekreterare Desha Svenneborg till Fotbollskanalen.

Förslaget går i samma riktning som Svensk Elitfotbolls öppningsplan från slutet av februari. Sef hade då som målbild att inleda säsongen i nivå A, vilket bland annat innebär ett åskådarantal om maximalt 15 procent av arenans kapacitet. I maj-juni hoppas man kliva över till nivå B och möjligen även nivå C, där arenorna kan fyllas till 75 procent.

Sef har delat upp planen i tre skyddsnivåer: A, B och C. I de olika nivåerna delar man bland annat upp det i andelen publikmängd som ska tillåtas på arenorna, om det ska finnas ståplatser och om bortasupportrar ska få vara på plats. Enkelt uttryckt är det mer åtstramat i skyddsnivå A, medan det är mer publik och frihet i skyddsnivå C. Exempelvis tillåts bara ståplats i nivå C.

I de olika nivåerna har Sef dessutom delat upp de olika arenorna inom svensk elitfotboll i tre olika nivåer: Liten arena är 0-4999 åskådare, mellanstor arena är 5 000 till 14 999 och stor arena är över en kapacitet på 15 000.



Öppningsplanen var en del av remissvaret till regeringen efter att Amanda Lind tidigare öppnat för att i viss mån tillåta publik på allmänna evenemang. Frågan har även varit ute på remiss hos Folkhälsomyndigheten och andra berörda parter.

- Folkhälsomyndigheten har föreslagit ett första steg med låga publiknivåer, men mer än dagens åttapersonersgräns, olika beroende på om det är sittande publik eller utomhus. Och i takt med att smittläget förbättras kan fler steg tas, säger Amanda Lind till GP.

Det är ännu för tidigt att slå fast hur många åskådare som ska få möjlighet att komma på matcherna, eller hur själva upplägget ska bli. Man ska alltså inte tolka det som att det kommer att bli enligt Sef:s öppningsplan rakt av.

Mats Enquist, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll, till Fotbollskanalen:

- Det återstår att se. Vi har visat vad vi tycker att vi kan göra utifrån de kunskaper vi haft om smittoläget och efter de medicinska experter vi kunnat anlita och även efter en del erfarenheter internationellt, det är det som vi har byggt planen på. Men nu börjar diskussionen med Folkhälsomyndigheten. På fredag har vi möte och det här var en fantastisk bakgrund till ett sådant möte.

Så det finns inget sagt vad gäller antal åskådare eller liknande?

- Nej, det får naturligtvis växa fram nu, men det här var nyckeln för att vi ska få den här typen av diskussion med Folkhälsomyndigheten. Det känns jättebra.

Samtidigt som elitfotbollen ser ut att kunna välkomna publiken tillbaka till arenorna igen är det alltjämt tävlingsstopp för såväl bredd- som ungdomsidrott. Där är det dock FHM, inte regeringen, som bestämmer.

- Det handlar om två olika regleringar. Dels är det den nya pandemilagen, som reglerar publik, som vi hela tiden arbetat för att göra så träffsäker och rättvis som möjligt. Den tidigare ordningslagen slog väldigt hårt mot publika verksamheter. Pandemilagen skapar möjligheter för att skapa en mer flexibel reglering som kan anpassas utifrån vilka möjligheter olika verksamheter har att bedriva smittsäkra evenemang, säger Amanda Lind till GP.

Regeringens ansvar ligger alltså i publikfrågan. Det är FHM som satt stopp för tävling och träning på bredd- och ungdomsnivå. Tillsammans går nu regeringen och FHM mot att tillåta tävlingar med publik i alla åldrar med start i april.

- Publikfrågan gäller alla, inte bara elitidrotten. Det skulle betyda mycket, även för mindre idrotter, då möjligheten att även ta emot lite publik gör skillnad både ekonomiskt och för stämningen, säger Lind till GP.



När Fotbollskanalen når Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand är han positiv till beskedet.

- Vi tycker att det här är bra och det är i linje med det svensk fotboll har jobbat med hela tiden, att vi successivt kan återgå och få tillbaka publiken på våra arenor. Nu på fredag kommer vi att ha ännu ett möte med Folkhälsomyndigheten där vi ska fortsätta att diskutera den här frågan. Det känns väldigt bra och vi tar steg rätt riktning, säger Sjöstrand.

Han fortsätter:

- Nu krävs en fortsatt dialog och sedan kommer naturligtvis smittspridningen finnas med hela tiden. Men vi ser att vi i dag givet den situation som råder skulle kunna ta emot publik på våra arenor igen - givet att vi att vi hanterar det på ett ansvarsfullt sätt enligt det vi förslag vi presenterat.

Allsvenskan inleds den 10 april med Örebro SK-IFK Göteborg och Malmö FF-Hammarby. MFF:s vd Niclas Carlnén berättar för Expressen att klubben ser över möjligheten att flytta fram premiären, för att få ta in publik.

- Jag tänker först och främst att det är ett fantastiskt besked att vi har möjlighet att få in publik från och med den första omgången. Sen får man nog ha en dialog kring datumet och ha en flexibilitet kring det. Jag tror nog att man kan hitta lösningar, säger Carlnén till tidningen.